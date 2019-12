Juraron los tres nuevos concejales de Suardi

El acto contó con la presencia del Intendente, Hugo Boscarol, el Senador Felipe Michlig, los Diputados Provinciales, Marcelo González e Inés Bertero, el Ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, la Jueza Comunitaria, Dra. María Elena Agostini, entre otras autoridades, representantes de instituciones, familiares y amigos.

Todo se inició con la lectura de lo ocurrido en la sesión preparatoria realizada la semana pasada y que dispuso que las nuevas autoridades del Concejo sean:

Presidente: Gustavo Sella (UCR)

Vicepresidente 1°: Analía Scarpolini (UCR)

Vicepresidente 2°: Dr. Roberto Pelussi (PJ)

Posteriormente juraron los concejales electos. Fue particular la fórmula utilizada por Peretti, ya que lo hizo "por los niños, jóvenes y adultos mayores". El nuevo Concejo de Suardi estará conformado de la siguiente manera: Gustavo Sella, Diego Sella y Analía Scarpolini (Fte. Progresista), Roberto Pelussi y Verónica Juan (PJ), Agustín Peretti (Proyectando Suardi)

A la hora de los discursos, el Presidente saliente, Leandro Gastaldi, mostró su orgullo por haber encabezado durante dos años el primer Concejo de la flamante ciudad, además de remarcar que fueron 36 las ordenanzas que se aprobaron. Resaltando también la convivencia política ya que se aprobaron por unanimidad, proyectos que fueron presentados por la minoría.

Con mucha emoción dijo que la política debe ser servicio, se ocupe o no un cargo, además de resaltar la importancia del Concejo como organismo de la democracia.

Por su parte, el flamante Presidente, Gustavo Sella, dijo que se debe trabajar con el respeto al otro más allá de las diferencias lógicas. Debemos dejar de lado las obsecuencias que nos hacen más débiles, remarcó Sella.

Además recordó que sus inicios en la política se los debe a Michlig y Morini. Ellos me marcaron el camino y por eso siento orgullo de que hoy me estén acompañando. Se emocionó al manifestar que siempre levanta el nombre de Suardi, por eso desde este nuevo lugar vamos a buscar lo mejor para la comunidad.

El acto cerró con la entrega de presentes a los concejales salientes y a los nuevos ediles.