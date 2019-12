San Guillermo: Fruttero dijo que el gobierno de Romina López es de facto

Luciano Fruttero se refirió a su renuncia como Secretario de Gobierno. "Renuncié porque formé parte de un gobierno legítimo hasta el 10 de diciembre y después del 10 de diciembre no corresponde que siga Romina López, no puedo avalar este gobierno de facto", señaló.

"Esta división que se da en los sanguillerminos se hubiese evitado si cumplían como correspondía con la transición, gobernando hasta el 10 de diciembre, como Romina se había comprometido firmando un acta y después entregando el poder a quienes fueron elegidos por la gente. Ayer debía haber sido un día de fiesta con asunción de autoridades y no lo que terminó siendo. Cambiaron el reglamento y ahora no están seguros de que lo hayan modificado bien", explicó.

"La Mesa de Diálogo fue una farsa. Duró tres reuniones. Después decidían todo sin consultar. Romina López dice que no fuimos de su confianza. Yo siempre tuve la camiseta puesta del Municipio desde hace seis años.

Me hubiese gustado que si tenía un problema conmigo lo hubiese planteado personalmente y no en los medios. Hacía tres semanas que no tenía diálogo con Romina López", agregó, entre otras cuestiones. (Fuente Cooptel San Guillermo)