El Gobierno de Reconquista trabaja arduamente tras el fuerte temporal de lluvia y viento

El intendente de Reconquista Amadeo Enrique Vallejos, presidió en el mediodía de este domingo 15 de diciembre, en la sede de Bomberos Voluntario, la reunión del Comité de Protección Civil, junto a Gabriel Gasparutti, titular de Protección Civil de la Provincia; César Romano, jefe de Bomberos Voluntario de Reconquista; el concejal Francisco Sellarés; María Haydee Maggio, Secretaria de Desarrollo Humano; Nicolás Sandrigo, Secretario de Control Público; Claudia Wagner de Servicios Público del Gobierno de Reconquista, entre otros.

El objetivo fue buscar mejorar la respuesta a los vecinos con eficiencia y agilidad, teniendo en cuenta el rol de cada uno para responder adecuadamente a la situación.

Durante la misma, el Intendente Vallejos brindó un panorama del estado de situación de la ciudad ante la tormenta con ráfagas de vientos registradas en las últimas horas, y luego de la recorrida por las zonas más afectadas. Se registraron más de 130 mm de lluvia en 2 horas.

Luego de un análisis exhaustivo del estado de todos los barrios de Reconquista, se detalló que hay unas 200 familias anegadas en los barrios La Cortada, Virgen de Guadalupe, Nuevo, Belgrano, Noreste y Puerto Reconquista, a las cuales se está brindando asistencia y llevando tranquilidad. No hay evacuados hasta el momento.

Asimismo, se registraron más de 80 árboles caídos y ramas; cortes de cables; voladura de techos; vehículos dañados; corte de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad, servicio que ya se encuentra normalizado.

Desde el inicio de la tormenta, las Cuadrillas con Personal Municipal, se encuentran trabajando arduamente para resolver las consecuencias del temporal dando prioridad a viviendas y vías de comunicación, para reducir el impacto de la situación, funcionando los desagües con normalidad.

Los equipos de trabajo se distribuyeron en los barrios de la ciudad, reuniéndose nuevamente en horas de la tarde el Comité, para actualizar el estado de situación y coordinar acciones prioritarias.

Recomendación

El Gobierno de Reconquista solicita a los vecinos no depositar los residuos domiciliarios en la vía pública a los efectos de no acrecentar los problemas en el escurrimiento, y colaborar verificando que los desagües de cada vivienda se encuentren limpios y sin obstrucciones de ningún tipo.

En la misma línea, se requiere no retirar a la vía pública ramas, pasto, chatarra y cualquier elemento que pueda obstruir los sistemas de evacuación pluvial.

Además, se recomienda circular en la vía pública únicamente en casos de suma necesidad y prevenir inconvenientes eléctricos desconectando aparatos que no sean imprescindibles.

Nuestra ciudad necesita el compromiso y la responsabilidad de todos, con estas pequeñas acciones contribuimos a evitar situaciones innecesarias. De esta forma colaboramos con nuestros vecinos y hacemos entre toda una ciudad limpia y saludable.