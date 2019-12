El Presidente del Concejo Deliberante podría contar con voto doble a partir de la próxima sesión

Este jueves se realizó la sesión del Concejo con la presencia de los nuevos integrantes: Claudio Gaineddu, Juan Ignacio Capovilla y Pablo Bonacina.

Entre otros temas, se incluyó el proyecto de decreto con la modificación interna para que el presidente pueda contar con voto doble.

Carlos Cattaneo lleva 16 años como concejal en la ciudad y fue presidente 10 períodos. 2009/2010/2011/2012/2012/2014/2015/2016/2017/2018/2019.

“Volvimos a presentar la modificación en el reglamento interno porque contamos con la mayoría especial que exige esta modificación. Para que se apruebe estaríamos contando con el acompañamiento del Bloque Cambiemos, del Concejal Diego Sartín. Este punto fue uno de los acuerdos que se tuvieron en cuenta para aceptar la presidencia nuevamente. La idea no era estar de presidente y no fue un condicionante, pero si la necesidad de seguir trabajando con una cierta regularidad y normalidad dentro del Concejo Municipal, no quitando esto que se siga manteniendo la libertad y el compromiso de cada concejal de expresar a través de su voto lo mejor para cada tema. Siento que estamos regularizando una situación que hasta se podría llegar a interpretar como anticonstitucional porque hubo modificaciones en la ley de madre de Municipios y Comunas en la cual nosotros no estábamos encuadrados. De aprobarse esta modificación de reglamento interno estaríamos entrando a funcionar como lo hace el resto de los concejos municipales de la provincia: Ceres, Rafaela, Sunchales, Suardi, San Guillermo. Si fuimos todos votados para que expresemos nuestro voto en el Concejo, ser Presidente siempre fue una limitante” indicó Cattaneo.

El Bloque del Partido Justicialista no acompaña este proyecto, ya no lo hizo en el 2017 y tampoco lo hará en esta oportunidad.

El concejal Claudio Gaineddu comentó que “el proyecto paso a comisión para su tratamiento, se verá dentro de una semana la definición. Nuestra postura es no acompañar el voto doble del Presidente.

Por su parte, Cristián Barbini recordó que “en el 2017 nosotros planteamos y se quiso imponer el voto doble porque se había perdido un concejal. Esto no es lo que la gente votó, la gente votó por pluralidad porque todos tengamos nuestra cuota de expresión y fundamentalmente contar con la fuerza para llevar adelante los proyectos. Esto blinda al Ejecutivo a tener una mayoría dentro del Concejo, la ciudad viene sosteniendo desde el 2017 y posteriormente en el 2019, porque el reparto de las fuerzas quedó dividido en tres, lo que la gente quiere es la pluralidad y no el avasallamiento de la mayoría automática en estas votaciones”.