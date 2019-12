El no peronismo lanza su globo de ensayo

La localidad de San Guillermo será el escenario para el globo de ensayo de un frente no peronista que reúna al radicalismo, el socialismo, el PRO y la Coalición Cívica. Por el fallecimiento del intendente, la ciudad del departamento San Cristóbal irá a elecciones en el primer semestre de 2020. La actual titular interina del Ejecutivo, Romina López del PRO, pretende continuar y enfrentaría en una PASO al radical ex ministro de Obras Públicas Pedro Morini. La UCR se reunió en Convención el jueves pasado para darle aval unánime al armado. “Nos gustaría replicarlo en toda la provincia, nos daría una competitividad muy fuerte”, le blanqueó a Rosario/12 el presidente del partido Carlos Fascendini. Si bien el ensayo de un frente no peronista será el principal condimento de la elección, hay otros no menos notables. Por ejemplo, esta semana anunció por redes sociales su candidatura a intendente por el peronismo el ganador de la última elección de concejales, Luciano Parola. Uno de los que saludó efusivamente esa decisión con un comentario en Facebook fue su tío, el actual ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola: "Qué alegría y honor saber que asumís un gran compromiso, te deseo lo mejor y cuenta conmigo ese gran equipo que tienen".Daniel Martina falleció inesperadamente el pasado 25 de agosto. Comandó los destinos de San Guillermo desde 2007, cuando era pueblo, y tuvo la suerte de convertirse en el primer intendente cuando se transformó en ciudad en 2017. Su muerte repentina le impidió completar el mandato y asumió López en su lugar, que se desempeñaba como presidenta del Concejo. El exgobernador Miguel Lifschitz tomó cartas en el asunto y resolvió que el 1° de marzo de 2020 se efectúen las elecciones primarias y el 10 de mayo las generales. Por ese motivo, la UCR se apuró a definir su estrategia electoral e invitar a partidos “afines”, tal la definición de Fascendini, a construir una nueva coalición local.





En ese marco, unos cien convencionales provinciales del radicalismo se reunieron el jueves en la sede del Comité Provincial, en Santa Fe, para votar de manera unánime una alianza con el PRO y el socialismo (éste último tiene una presencia mínima y carece de representantes legislativos en la ciudad) en San Guillermo. Como la Convención de la UCR todavía no tiene autoridades, Fascendini emitió una resolución y se encargó de convocar al encuentro, al tiempo que estipuló cuatro puntos a tratar en el temario. Se aceleró a fondo con la construcción del frente no peronista y se llamó a cuarto intermedio hasta febrero para designar los futuros conductores de la Convención. Dijeron presente para acompañar la decisión el ex ministro Julio Genesini, la ex diputada Victoria Tejeda, el ex legislador Sergio Más Varela, la presidenta del Concejo de Rosario María Eugenia Schmuck y el diputado nacional corralista Juan Martín Musaccio. Variopinto.

La intención de los ucerreístas no es nueva. Desde que el Frente Progresista perdió la provincia a manos del peronismo, los radicales santafesinos, progresistas y macristas, insisten en la necesidad, primero, de ordenar filas hacia adentro y fortalecerse, para luego congeniar con el PRO y el socialismo. En criollo, evitar el escenario de tercios en Santa Fe como única manera de parársele de manos al PJ. En San Guillermo, el ex ministro de Obras Públicas, el radical Pedro Morini, se cruzaría en la Paso con López, permitiría así engordar la interna de votos y enfrentar al peronismo con fuerza. Lo del socialismo en la ciudad es minúsculo, pero avala el armado. Un actor clave para el cierre del esquema es el senador de San Cristóbal, Felipe Michlig, de buenas migas con Lifschitz y jefe político de Morini.

“Las cuestiones locales son siempre particulares, son realidades políticas que no se replican en territorios más grandes”, arrancó Fascendini. En rigor, en las ciudades más pequeñas y comunas de la provincia hay libertades para cierres de este tipo. Pero también es verdad que es una prueba piloto para algo más grande. “Nosotros estamos construyendo y trabajando para unir al radicalismo, queremos construir un programa y discurso común y después construir un frente más amplio que el que hemos armado hasta ahora”, adelantó el exvicegobernador. En ese marco, y para cerrar, Fascendini fue más que claro. “No descartamos hacer un frente con el PRO, el socialismo y otros partidos, para nada”.