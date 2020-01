Sonia Alesso: “Hay un malestar muy grande en toda la docencia santafesina”

“El gobierno tiene una responsabilidad en abonar el salario el 5to. día hábil, es un planteo que hemos hecho en todas las gestiones, es un reclamo histórico”, advirtió Alesso en charla con Redacción Rosario. Recordó lo que significa no pagar el salario a tiempo desde lo alimentario hasta poder irse vacaciones: “Las docentes esperan el salario para pagar sus cuentas, que ahora serán con intereses; el alquiler, la tarjeta…”, por eso también hay un pedido formal que estos vencimientos que corresponden a la Provincia y que ahora no se podrán afrontar no lleven intereses.

“Lo que decidió el Gobierno provincial no tuvo en cuenta qué le pasa a un docente si esperaba la primera semana de enero para tomarse sus merecidas vacaciones”, remarcó la dirigente enojada ante el avasallamiento de derechos tan necesarios como el descanso pago.

Además de rechazar que esta medida oficial de extender los pagos se haga en enero, también que se tome cuando “los salarios ya de por sí son bajos”, que no alcanzan. “Quieren que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis, cuando en estos cuatros años de macrismo hubo quienes ganaron mucho dinero”, expresó Alesso.

La secretaria de Amsafé señaló que la reforma tributaria que se discutió en la Legislatura “empezó siendo una cosa y terminó siendo otra”. Esto para remarcar la idea y principio de que “siempre deben ser los que más tienen los que más paguen”. Para eso demandó la necesidad de que toda la clase política se ponga de acuerdo con esta exigencia.

En ese análisis de quienes deben hacer se cargo de la crisis, Alesso fue categórica al definir que “gobernar es decidir prioridades, si se prioriza a los trabajadores o otros sectores”. Pidiendo una vez más que se respete el tiempo y forma del pago de los salarios docentes, que es un derecho conquistado.

Alesso dijo que se trata de un pedido de siempre, histórico en la docencia santafesina el pago de salarios a tiempo y forma; que también le han hecho al gobierno socialista saliente, cada vez que no lo cumplió.

El cronograma definido por la Provincia para las trabajadoras y trabajadores del Estado se extiende hasta el 15 de enero próximo. “Es una señal que genera mucho descontento en los docentes, como también en todos los trabajadores del sector público”, manifestó Alesso ya mirando cómo esto prepara el clima para las próximas paritarias.

Sonia Alesso brindará una conferencia de prensa este jueves a las 10, en la sede de Amsafé provincial de Rivadavia 3279, de Santa Fe.

Pedido a Trabajo

Amsafé provincial presenta hoy por la mañana un pedido formal dirigido al ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, para que se cumpla con el pago a tiempo de los salarios. “El día 30 de diciembre de 2019 hemos tomado conocimiento del nuevo cronograma de sueldos que ha provocado gran disconformidad entre los docentes activos y pasivos, por este motivo la Comisión Directiva de Amsafé en representación de los y las docentes activos y jubilados, según lo determina la legislación sindical vigente, se dirige a Ud. exigiendo que se cumpla con lo establecido por el artículo 128 de la ley de Contrato de Trabajo que fija como plazo de pago de salarios el cuarto día hábil del mes vencido”, comienza el texto de la misiva que lleva la firma de Sonia Alesso y de Mirta Scarpetta, secretaria administrativa de Amsafé.

“En estos momentos difíciles no podemos los docentes ser víctimas de situaciones que no provocamos y vernos grandemente afectados al tener que afrontar compromisos como vencimientos de impuestos y servicios, pago de alquileres, situaciones de salud y todo lo que demanda la vida cotidiana A nadie escapa que, en nuestra condición de trabajadores, se nos hace imposible esperar hasta la mitad del mes para que se complete el pago de nuestros salarios que tienen carácter claramente alimentario, conforme lo determinan la Constitución Nacional, tratados internacionales de Derechos Humanos, tratados de la OIT, Constitución Provincial y normativas provinciales aplicables”, argumentan en otro párrafo del documento dirigido al ministro de Trabajo.

El texto se explaya en un punteo claro de exigencias al Gobierno: “La prórroga del vencimiento de todos los impuestos provinciales extendiendo ese pedido a los municipios y la prórroga de vencimientos de servicios de la EPE y Litoral Gas; el diferimiento del vencimiento de las tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe que están atadas a las cuentas sueldos de los agentes provinciales; y la solicitud al Nuevo Banco de Santa Fe de que extienda el producto de adelanto completo de sueldo a los agentes activos”.

Al final se reitera la exigencia de “la urgente modificación del cronograma que asegure el respeto por el plazo de pago que está fijado por la ley”. Además de advertir que se iniciarán “las acciones colectivas e individuales que nos corresponden como legítimos representantes de los docentes activos y jubilados de la provincia”.

Fuente: Redacción Rosario