Liga Ceresina: movimientos en el mercado de pases

En las últimas horas, Libertad Trinidad y Ferro Dho sacudieron el mercado de pases que ya a fines del 2019, Union SG había movido bastante. Tal vez el envión de la institución sanguillermina inspiró al resto a tener que recurrir al mercado. Igualmente en algunos clubes eso no es la “prioridad” momentaneamente.

En CCAO, se marchó su arquero titular Franco Bonetto a Sportivo Suardi, no llegó nadie. En CACU lo mismo, al retiro de Meternicht, no hubo otras novedades. En San Lorenzo de Tostado la dilatada presentación de su cuerpo técnico tambien estiró el rubro incorporaciones. Union Hersilia busca lo que necesita en el mercado pero lo económico es un peso. Union Arrufo, que perdió a Pedrotti y Sacomano, ambos se marcharon a Juniors de Suardi, ahora se sumó una buena contratación la de Matias Caballero, que jugó en Ferro la temporada pasada y ahora vestirá por primera vez la camiseta arrufeña. En las próximas horas llegará un delantero para sumar a la plantilla de Ribotta que comenzará la semana que viene su pretemporada.

Union y Juventud de Bandera trabaja con el plantel revelación del año pasado, se quedaron la mayoría, aunque habia gestiones de un equipo santiagueño para hacerse del préstamo de Gaitan. En Bandera esperan nuevos nombres para sumar y ser protagonistas. En Selva, ya se sabe, por lo dicho en El tapon deportivo, la pretemporada comienza la semana que viene con la plantilla del año pasado, y la vuelta de Hildner como preparador fisico.-

A SABER TODOS LOS PASES CONFIRMADOS EN EL PROGRAMA RADIAL EL TAPON DEPORTIVO HASTA EL 3 DE ENERO

Union SG: Dt. Claudio Gonzalez. Llegaron Daniel Osorio, Neremías Guzman, Gatto, y retornó Franco Cochio. No se retiró del mercado.

Union Hersilia: Cuerpo técnico: Gustavo Cejas, Osmar Reinero y Juan Magra. Gestiona incorporaciones pero no concretó ninguna. Volvieron varios chicos prestados.

Union Arrufo: Dt: Oscar Ribotta- Llegaron: Matias Caballero de Independiente SC; y retornaron Maxi Paredes, Werner y Claudio Roldan. Llegaría un delantero. Se fueron Pedrotti, Sacomano, y Cabrera que manifestó que no jugará esta temporada.

Ferro Dho. DT. Ruben Caballero- se fueron: Garcia, Matias Caballero, Brian Oro y Ojeda y Oliva que jugará en Elisa. Llegaron, Emiliano Cecotti de la rafaelina; Ivan Baigorria y Carlos Fragata que el año pasado jugo en Libertad. Sigue Jehiel Bazan. El Colo Hansen es el próximo objetivo. No se retiró del mercado.

Libertad Trinidad: DT. Roman Maurici. Sumó al DT Gabriel Espinola como tecnico sub 23. Además como refuerzos llegaron Daniel Diaz, Mariano Gutierrez y Sebastian Villalba.- Se fueron Claudio Roldan, y Carlos Fragata. Lucio Perren les habria manifestado que no jugará al fútbol este año. NO se retiró del mercado.

CAT: DT: Jose Garcia y el cuerpo técnico tres veces campeón 2016, 2017 y 2019. Se retiraron Mauro MOraga y Diego Farias. No incorporó todavia pero está en el mercado.



San Lorenzo. DT: Emanuel Urresti. Todavia no se oficializó nada.

Union Y Juventud: DT: Jose Mialich, Sub 23 Daniel Flamenco. Seguiría el Rifle Coria. Está activo en el mercado de pases. Quiere retener a Gaitan una de sus promesas futbolisticas.

CACU: DT: Diego Bono- Gerardo Perez. No hizo incorporaciones. Volvió Pablo Barrios de una lesión larga. Se retiró Ever Meternicht. Es probable que no siga en el mercado de pases.

CCAO: Dt: Diego Marozzi. No llegaron jugadores. Mostró interes por Lucio Perren que contestó que no jugará este año. Se marchó a Sportivo Suardi el arquero campeón del 2018 Franco Bonetto. En los próximos días se retiraria del mercado y no haría incorporaciones.

At. Selva. DT: Fabio Marozzi. Hernan Hildner y y Oscar Mena serán sus colaboradores. No hizo incorporaciones y tampoco cedió jugadores. Se retiraria del mercado en los próximos días.

Fuente: CeresCiudad.com