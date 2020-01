Recuperan elementos robados en San Cristóbal

Personal del Comando Radioeléctrico U.R. XIII, que investigaban la sustracción de 2 reflectores en instalaciones de la Iglesia “Pastorcito López”, ubicada en Barrio Pellegrini, pudieron recuperarlos cuando el resultado de la investigación los llevó a dar con el responsable del ilícito, un menor que cuenta con 14 años de edad, quien los había comercializado a vecinos de esta ciudad. Se labraron actuaciones con relación al menor como autor y la persona mayor que lo había comprado. Tomó intervención la Fiscal en turno a cargo del Ministerio de la Acusación y del Juzgado de Menores con asiento en la ciudad de Rafaela.

Por último anoche, personal de G.O.T Grupo Operaciones Táctica) en circunstancias de encontrarse de recorrida preventiva, más precisamente por calle Lassaga al 2000, observaron a un masculino en actitud sospechosa, que llevaba una bolsa color blanca y que percatarse de la presencia policial, la arrojó dándose a la fuga quien luego de una amplia recorrida no pudo ser localizado. En presencia de testigos, procedieron al formal secuestro de una caja de chapa, conteniendo varias herramientas (llaves, herramientas propias de motosierras y repuestos, destornillador, cinta métrica, martillo y pinza pico de loro. Las que fueron reconocidas e identificadas por su propietario y que habían sido denunciadas días atrás, como faltantes del interior de su camioneta marca Toyota Hilux. Horas más tarde, de diligencias practicadas en relación a la faltante de un rotomartillo marca DEWALT entre otros elementos utilizados para la mantención de servicio de DIRECTV, se hicieron presente en el domicilio de un hombre mayor de edad, quien interiorizado de la presencia policial manifestó que un joven de esta ciudad, le había dejado un rotomartillo y que luego lo pasaría a buscar, pero que hasta el momento no lo había retirado, haciendo entrega de manera voluntaria de la herramienta en cuestión. Interviene en la causa la Fiscal en turno a/c del Ministerio de la Acusación.

Mujer lesionada al accidentarse con su moto en zona rural

El accidente se registró en un camino ripiado de Col. Dos Rosas y La Legua. La motociclista perdió el control y cayó al suelo. Fue derivada al Hospital de Suardi.

La mujer fue identificada como Gracieta Anahí Ponce de 34 años, y conducía una motocicleta marca Hunter, color negro. Sin intervención de terceros, perdió el control del rodado sobre el ripio distante a 1,5 kms al sur de la planta urbana de Dos Rosas y La Legua.

Como consecuencia sufrió lesiones que determinaron su traslado al Hospital "Giménez" de Suardi