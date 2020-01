Se va Leo Iglesias de Sportivo

Una sorpresiva noticia movió los cimientos del fútbol de Sportivo al confirmarse la salida del goleador Leo Iglesias, que se irá a Sarmiento de Leones. A la dirigencia, la novedad le cayó como una bomba porque ya había arreglado con el futbolista

En declaraciones en Mesa Deportiva, Iglesias, dijo que su partida se da por una cuestión deportiva para renovar metas y cambiar de aire. Lo económico no influyó, afirmó Iglesias.

Sobre la reacción dirigencial, contó que pidió las disculpas por los modos y los tiempos y si bien no cayó bien, respetaron la decisión. Dudé mucho mi decisión, admitió Iglesias, aunque luego evalué el club, la liga donde juega y las ganas con las que me vinieron a buscar.

Ante la partida de Iglesias, a la dirigencia del "rojiblanco" no le quedará otra alternativa que salir al mercado para reemplazar nada menos que a un delantero que marcó más de 100 goles con la camiseta de Sportivo