Pepa Knubel y Ferero remató 1900 vacunos de invernada

"Hoy tuvimos un remate especial, con algún agregado de gordo al principio, ya que se espera una próxima semana con pronósticos de lluvia, entonces nos encargamos de acomodar las cosas para poder unificar el remate. En lo que respecta gordos la plaza estuvo sostenida, firme con valores de acuerdo a los últimos remates. El cierre de hoy estuvo en 1900 cabezas, los promedios mínimos y máximos: en terneros anduvimos en promedio de $95 a $110, novillitos de $90 a $115 y los novillos de $85 a $90, las terneras desde $90 a $120, vaquillonas desde $85 a $95 y la vaca con cría desde $16 a $17. Los lotes se mostraron de muy buena calidad, muy buen desbaste, salió un muy buen remate donde los compradores se deben haber ido contentos. Los valores de hoy son optimistas, algunos mercados grandes tienen alzas y bajas, en San Cristóbal es más parejo. Cuando la entrada de la oferta es muy abultada, bajan los precios. En nuestra zona nos mantenemos en un nivel bastante bueno, hoy con un remate de 1900 vacunos de invernada y lograr estos precios, es para estar realmente conforme" señalaba el directivo de la empresa Pepa, Knubel y Ferrero.

Al ser consultado por la perspectiva para este 2020 en el sector ganadero el empresario opinó: "Con respecto a las exportaciones a China que últimamente coparon todos los comentarios en la televisión y en los diarios, están muy laboriosas las negociaciones, los chinos compran pero se empiezan a vislumbrar algunos inconvenientes. Si bien no es grave y la demanda es sostenida, preocupa un poco los comentarios que nos llegan de algunas plantas frigoríficas que indican problemas de renegociación a la hora de la descarga en los puertos del país asiático, lo que provocó lamentablemente una pequeña baja en la tonelada de carne que se exporta, principalmente a China. Cuando llega el contenedor hay una nueva renegociación con respecto a los montos acordados que no en todos los casos es para bien del frigorífico. Uno de estos casos se dio con un contenedor de una carga especial, los chinos adelantaron el pago de una parte del contenido. Cuando llegó al puerto chino se produjo un inconveniente con el intermediario y no lo pudo descargar y se perdió el 30% del valor de la carga. Entonces yo me imagino que ese frigorífico habrá tenido que salir a negociar esa carne para recuperar las pérdidas que ocasionan el alquiler del contenedor, el frio, el flete y otros costos. Hay problemas con este gigantesco mercado, son temas principalmente de intermediación, de negociación y de malos entendidos. Se pide una mercadería a un valor después cuando llega hay que renegociar un poco. Felizmente acá no hemos tenido ninguna repercusión en contra y esperamos que toda esta buena época que nos toca vivir a los consignatarios y a los vendedores pueda continuar y que se puedan limar las asperezas que hay actualmente en este mercado" concluyó.

Nuestro cronista luego lo interpeló acerca de su mirada sobre las políticas del nuevo gobierno sobre el campo a lo que respondió: "Lo actuado por el nuevo ministro es muy acotado para tener una opinión formada. Trascendió que proviene del sector de la agricultura familiar, suponemos que se sabrá desenvolver con los grandes establecimientos agropecuarios.

Otras medidas que se tomaron desde el nuevo ejecutivo fueron con respecto a las retenciones. Los números tuvieron que bajar un poco por lo grosero que fue el aumento de ciertos impuestos. No es cierto que la gente de campo fue la más beneficiada en esta crisis, yo creo que si quieren serruchar los pies a la gente de campo vamos a quedar rengos unos cuantos pero lo cierto es que estamos matando a la gallina de los huevos de oro, que el pueblo se dé cuenta de que si al campo le va bien, a todos nos va a ir bien.-

Pongo como ejemplo nuestro rubro, estos remates dan trabajo de la gente a caballo o a los empleados que tiene la firma en distintos lugares y consecuentemente a la gente de campo, porque acá vendemos una cantidad importante de invernada, pero los animales no solamente son de los grandes establecimientos agrícolas. Aquí tenemos remitentes importantes que traen 150 o 200 cabezas y hay productores que participan de la venta con 7 o 15 terneros. Yo creo que hay que cuidar el rodeo del grande, del mediano y del chico. En la zona nuestra tenemos además de la ganadería grandes agricultores y muchos tamberos, a 70 kilómetros al oeste de San Cristóbal arranca la cuenca lechera más importante de Latino América que está pasando por una situación muy difícil. Llenar un tanque de una camioneta de gasoil depende el tamaño, cuesta $ 4.500. Los gastos que genera mantener una explotación agropecuaria cuesta mucho, hay una gran inversión con un gran riesgo empresarial. Esto no lo ve la gente, no conoce el sacrificio que es producir y en especial la que no vive en los pueblos chicos como los nuestros" advirtió el consignatario.