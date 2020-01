Macumba 2020 y "Excalibur"

Cuando en la convocatoria vi que este año el tema era "Excalibur" y lo que ello significa en la historia del mundo, se vinieron a mi mente un montón de historias, juegos de computadoras, magos, elfos, deidades y la famosa Mesa Redonda... a nivel personal, si el Rey Arturo resucitara se muere nuevamente de la emoción, a ver este aquelarre de sensualidad y belleza... o se pone a bailar en medio de esa frenética BATUCADA... Una propuesta que año a año se renueva, afirmación en la cual me baso porque desde hace 14 años, formo parte de la platea que con con un fervor y educación sigue las evoluciones de los bailarines... a destacar: la educación de la platea para con los bailarines... es algo que lo destaco porque atrapar la atención de más de 2000 personas no es para nada fácil, sino se hace con la entrega total de Macumba para con los asistentes... y así como destaco esto, también focalizo las AUSENCIAS NOTABLES algunas y de las otras también... El anteaño nos sedujeron con los" 7 Pecados Capitales", el año pasado convirtieron al Corsódromo en una sucursal de Disney con "Villanos", y este año, me asombraron por la calidad con que representaron todo lo relacionado con "Excalibur". Desplegando una estética con mucho color y agilidad, en medio de una rica y ajustada concepción coreográfica, comenzó el desfile, muy aplomados, (es de imaginar siendo el debut con mucho nervio y adrenalina por supuesto), se desplazaron artísticamente aportando distinción y creatividad, aportando exquisitos e interesantes diseños coreográficos, advirtiendo sólida técnica, deleitándonos con bellas imágenes, mezclando en algunos pasos, con perfecto equilibrio, algo de danza contemporánea, algo de música disco, sin perder la raíz carnestolenda que es su carta de presentación... Vestuario... qué decir de esa magia y color... gracias señor MANUEL ARRIOLA... exquisitez y glamour, buen gusto y sofisticación, elegancia y un arco iris de colores: rojo pasión, rojo fuego, negro mortal, blancos virginales, turquesas y bordó, en donde la femeneidad hacía juego y marcado equilibrio con la masculinidad de la Batucada...lo importante vestuario FUNCIONAL al desempeño de los bailarines... Por supuesto que detrás de la confección y cada uno de los detalles está ella, DIOSA DE LA COSTURA: la "GUADA" (Irma Guadalupe ANDRES), a quien felicito de pie por su desempeño. Maquillaje: trasmitieron dramatismo, elegancia, energía, sensualidad, y todo el calzado de una excelente calidad, haciendo juego con cada ropaje... hubo tantos detalles que se tuvieron en cuenta: los peinados, la pedrería, los espaldares envolventes y muy pesados algunos manejados con precisión y elegancia... Música, ellos, los nuestros "Los Palmeras", con algo de música del Brasil, y en tono de sonido acorde... Conducción: de la mano de Alejandro CABRERA y Miguel SAMBRINI, en el punto exacto que corresponde a un evento de esta naturaleza, la tarea de ambos fue de extremo cuidado y mucho logro... a veces, cuando la platea decae no es tarea fácil, levantarla... sin embargo, con dedicación y excelente dicción y volumen de voz exacto, lo lograron... mis felicitaciones a ambos, lo mismo que a LUIS ALBERTO, quien como las grandes divas ha perdido en el camino del arte su apellido... se nombra a Mirtha, se nombra a Susana, se nombra a Luis Alberto y uno sabe de quién se trata... Y así pasaron Merlín y Morgana, reinas y hadas, Jaqui e Ivana, Bets y Ondinas... para dentro de poco renacer y en una cabalgata de presentaciones seguir seduciendo a diferentes plateas... SINTETIZANDO: pasan los años y MACUMBA nos sorprende, se reinventa, se reproduce, con experiencias escénicas de mucho aplomo, MIS FELICITACIONES , RESPETO Y ADMIRACION... Sólo me resta agradecer al señor Oscar RIBOTTA e hijo, a los locutores y conductor, a las bailarinas, a la señora Rosalía Scarafía e hija, a Ivana y esposo, a Jaqui y familia, las atenciones recibidas, en la seguridad de vernos pronto.

Muchas gracias. Roberto ZELAYA.