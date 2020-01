Racing sigue a pasos firmes en el Provincial

En la zona A Independiente de Chañar Ladeado mantuvo el invicto y la punta con una holgada victoria frente a Unión en Totoras y por 89 a 59 con 19 puntos de Bruno Mártire, 14 de Poloni y 13 de Ravera. Juan Saud hizo 22 en el local.

El actual monarca de la Venadense aventaja a dos elencos que pretenden dar pelea en el grupo: Racing de San Cristóbal y Sportsmen Unidos de Rosario. Los Titanes le ganaron como local a Cacu de Ceres por 76 a 66 y se mantienen en la lucha. Fernando Santillán hizo 15 tantos y Mariano Ballarini 14, mientras que en la visita anotaron 14 Diego Pérez y José Szpilard.

En Cacu debutaron Gastón Naranjo y Esteban Torres. Mientras, Sportsmen se impuso en Rafaela a un Ben Hur que venía en racha. Los veloces rosarinos impusieron su ritmo para el 86 a 75 final y su quinto triunfo en fila, esta vez con un goleo que quedó en familia: 19 de Guido Rodríguez y 18 de su hermano Facundo. En el dueño de casa la rompieron Federico Serrano con 33 y Gonzalo Guzmán con 28 y 12 rebotes. En el restante juego de la zona dio la nota Centenario de Venado Tuerto que le dio otro golpe a un Rivadavia que no encuentra su mejor versión. En Santa Fe, fue 78 a 77 para la visita con 23 puntos y 17 rebotes de Gonzalo Maggio y 15 de Danilo Rivero. En el local anotó 27 Sebastián Correnti y 15 Luis Verga. En el grupo B, por su parte, la paridad es marcada pero tanto Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario como Brown de San Vicente dieron un paso clave en su afán de despegarse. En la ribera del Paraná, Náutico doblegó a Argentino de Firmat por 79 a 53 en un partido que se tornó favorable a los locales en el juego recién en el segundo parcial y se tradujo al marcador en la segunda parte con una 49 a 16 que lo dice casi todo. Andrés Gómez se despachó con 30 puntos, mientras que Alexis Zárate anotó 12. En el Cuevero marcó 14 tantos con 10 rebotes Omar Zanocco. Brown de San Vicente superó a Almagro de Esperanza por 84 a 77 en tremendo choque con 24 de Jonatan Morero, 19 de Priotti, 13 y 17 rebotes de Carlos Altamirano y 14 de Esquivel, mientras que en la visita hizo 17 Walter Lezcano y 15 Felcaro. En el Verde se presentó el interno Laureano Tortonesi con 12 puntos.

El otro duelo del grupo (que tuvo libre a Trebolense) fue con triunfo de Unión de San Guillermo por 68 a 54 sobre San Lorenzo de Tostado. El local lo abrió entre el segundo y tercer cuarto y supo definirlo. Maximiliano Ferraresi hizo 25 puntos y Andrés Miguel 18 con 8 rebotes y 5 asistencias. En la visita hubo 11 de Alejo Méndez y 10 de Ariel Villalba. La zona C muestra a Firmat Football y a Atlético Tostado como dominadores, mientras que el resto no puede escapar a la irregularidad. El viernes Firmat festejó en San Javier ante Central por 80 a 77 con 19 de Octavio Lagger y 17 de Mateo López, mientras que en el local convirtió 23 Facundo Dellavalle y 22 Jonatan Jorge. Atlético Tostado, en tanto, le ganó a Provincial de Salto Grande por 100 a 85 con 25 y 10 rebotes de Alberto Morard y 20 de Sebastián Puebla. En la visita se destacó Santiago Hinchliff con 24 y Marcos Marigo con 22.

El otro duelo de la zona le dio aire a Atlético Sastre en casa y complicó a Temperley de Rosario, que no puede ganar afuera. Fue 74 a 66 para la AKD del Oeste Santafesino con 23 de Matías Yácono y 16 de Gastón Fenoglio. Para los visitantes lo mejor fue lo de Pablo Mécoli (27) y Andrés Ottolini (19). Quedó libre Alma Juniors de Esperanza.

Por último, la zona D se cerrará el domingo desde las 19.30 con Gimnasia de Santa Fe ante Peñarol de Elortondo, pero el viernes tuvo dos juegos importantes. Timbúes venció a Atenas de Venado Tuerto por 107 a 77 con 25 de Nahuel Ledesma, 19 de Nicolás Domínguez y Julián Fernández. Debutó Alexis Knecht con 9 tantos y se rindieron muestras de afecto al entrenador Gustavo Sandrini (dejaría el cargo) y a Leandro Faranna (se recupera de una intervención). En la visita hizo 19 Francisco Pag y 17 Federico Aby.

Quedó libre El Tala de Rosario, mientras que Atlético Rafaela doblegó a Libertad de Villa Trinidad por 91 a 80 con 30 de Nicolás Mayer y 17 de Juan Cruz Bertero. Para el conjunto perdedor hubo 20 puntos de Guido Falasconi y 20 de Rodrigo Traverza. Tablas Zona A Independiente 14 (7-0) Racing 12 (5-2) Sportsmen 12 (5-2) Ben Hur 10 (3-4) Centenario 10 (3-4) Rivadavia 9 (2-5) Cacu 9 (2-5) Unión 8 (1-6) Zona B Náutico 10 (4-2) Brown 10 (4-2) Argentino 9 (3-3) Almagro 9 (3-3) San Lorenzo 9 (3-3) Trebolense 8 (2-4) Unión de San Guillermo 8 (2-4) Zona C Firmat 11 (5-1) Atlético Tostado 11 (5-1) Atlético Sastre 9 (3-3) Alma Juniors 8 (2-4) Temperley 8 (2-4) Central San Javier 8 (2-4) Provincial Salto Grande 8 (2-4) Zona D El Tala 11 (5-1) Atlético Rafaela 10 (4-2) Timbúes 10 (4-2) Gimnasia 9 (4-1) Libertad 7 (1-5) Atenas 7 (1-5) Peñarol 6 (1-4)

PRÓXIMA FECHA A BEN HUR RAFAELA vs. UNIÓN DE TOTORAS RACING S.CRISTOBAL vs. CENTENARIO VDO. TUERTO INDEPENDIENTE CH.L. vs. SPORTSMEN UNIDOS C.A.C.U. CERES vs. RIVADAVIA JRS.STA FE B NAUTICO ROSARIO vs. ALMAGRO DE ESPZA. TREBOLENSE vs. SAN LORENZO TOSTADO BROWN SAN VICENTE vs. ARGENTINO FIRMAT LIBRE: UNION SAN GUILLERMO C ATLETICO SASTRE vs. PROVINCIAL S.G. ALMA JUNIORS vs. FIRMAT F.B.C. TEMPERLEY ROSARIO vs. ATLÉTICO TOSTADO LIBRE: CENTRAL SAN JAVIER D ATLETICO RAFAELA vs. PEÑAROL ELORTONDO EL TALA ROSARIO vs. ATENAS VDO. TUERTO LIBERTAD VILLA TRINIDAD vs. GIMNASIA SANTA FE LIBRE: MUNICIPAL TIMBUES