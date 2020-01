Un abogado comunal donó su sueldo para que siga el pediatra en el Samco

Los gestos dicen más que las palabras y esto se aplica directamente para lo que sucedió en Puerto Gaboto en las últimas horas. Finalmente la Comuna de esa localidad aprobó la continuidad del médico pediatra que asistía al Samco.





Si bien se trataba de un reemplazo, tal como lo referenció la presidenta comunal Sandra Aguirre, la situación de salud y niñez en el pueblo es un tema que preocupa a la administración y se buscaron las vías necesarias para el sostenimiento de la atención.

Ante esto, apareció una propuesta que fue bien recibida por la comisión. El abogado y asesor comunal, el doctor Sebastián Darrichón, oriundo de esta localidad, decidió donar sus honorarios profesionales para que ese dinero sea destinado a cubrir la demanda pediátrica.

“Ofrecí donarlo al médico para que siga atendiendo en la localidad. Es devolverle al pueblo lo que me ha dado, aportar una ayuda. Cuando hice mi carrera profesional, parte la hice viviendo en la pensión de la Comuna en Rosario”, afirmó el abogado en diálogo con Info Más.

Así fue como este lunes la comisión comunal aceptó la propuesta y se ratificó la permanencia del médico para el seguimiento de los pequeños en la atención pública, en momentos donde la situación económica de las familias no es la mejor.

“Tuvimos una charla con el doctor Lorenzo sobre las situaciones de niñez y me comentó que le era imposible seguir viniendo hasta que le llegue el nombramiento desde la Provincia. Allí surge de que atiende a muchos niños de la localidad sin sueldo. Evaluando la situación con Sandra y la comisión, me decían que no hay dinero y no se pueden asumir más costos”, completó Darrichón.