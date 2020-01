Dupouy dijo que hoy la Municipalidad de Ceres es inviable

La Intendente de Ceres, Alejandra Dupouy, ratificó su decisión de revisar el nombramiento en planta permanente de 44 personas, medida tomada por el ex Intendente Busquets en el 2019. En declaraciones, comentó que en el 2016 ingresaron 3, en el 2017 fueron 10 y en el 2018, sólo 3. Sin embargo luego de perder las elecciones se realizaron estos nombramientos masivos e incluso algunos se hicieron fuera de la ley.

Dijo no estar preocupada por la reacción del SITRAM, porque en realidad estos reclamos se los tendrían que haber hecho a la gestión Busquets y en ese sentido creo que el gremio fue cómplice de los desmanejos. Yo estoy tranquila porque me estoy manejando dentro de la ley, afirmó la Intendente.

Por otra parte se manifestó muy agradecida por el apoyo político recibido de parte del ex gobernador Lifschitz, de la UCR departamental y provincial, pero por sobre todo siento el apoyo del ciudadano de Ceres.

Hoy por hoy los ingresos del municipio no nos permiten hacer prácticamente nada. La deuda es de 50 millones aproximadamente y eso agravado por una situación económica nacional muy compleja. Dupouy contó que el nivel del pago de tasas municipales está en el orden del 45%, lo que es muy bajo. A todo esto le sumamos que cuando asumimos teníamos liberados unos 416 cheques por 19 millones que debemos cubrir.

Es un panorama complejo por lo que estamos haciendo lo que podemos con los escasos recursos que tenemos. Con estos números la Municipalidad de Ceres es inviable por eso estamos revisando todas las áreas para lograr un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale.