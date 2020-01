Momentos de tensión entre el SITRAM y el gobierno de Ceres

Ruiz explicó que la intención era que un grupo de la trabajadoras movilizadas ingresen a hacer presencia en la sala de espera del municipio, como ya lo había hecho, mientras el grueso de la protesta estaba afuera. Cuando intentaron la policía les informó que no podían ingresar, y se produjeron forcejeos y momentos de tensión.

Según comentó el titular del SITRAM charló con Guillermo Cravero, Coord. de Gabinete, quien, según expresó Ruiz tiene el objetivo de resolver esto como una situación privada: “si el criterio es manejar lo público como lo privado estamos al horno, viniendo del radicalismo esto no me sorprende”.

“Le pido al pueblo Ceresino, péguenle un tirón de orejas a la Intendente, no permitamos que personas que no son de Ceres, vengan a poner Ceresinos contra Ceresinos”

“Tenemos el derecho a hacer la asamblea en el lugar de trabajo, quieren manejar las cosas como si fuesen del sector privado”.

“Como SITRAM de Ceres, estamos tratado de contener a la gente, nadie puede hacer una denuncia de que hemos cometido algún desmán, hasta quisieron decir que no dejábamos entrar a la gente, las cosas como son”. Ruiz lamentó que los trabajadores queden en medio de la política y dejó un mensaje contundente: “quienes son responsables que no tiren más de la cuerda, esto ya no es un conflicto gremial sino social.”

El representante del SITRAM también se refirió a la audiencia de este viernes “esperemos que se presenten en el Ministerio de Trabajo, que no sigan tirando de la soga sino esto no va a terminar bien”

“Vamos a seguir con nuestras medidas de fuerza”, adelantó Ruiz y que se va a seguir sumando gente, y responsabilizó al Gobierno que con los decretos que les puso en revisión la estabilidad laboral, “nos obligó a esto” sentenció. Y disparó contra la Intendente “pregunto a la Señora Dupouy, ¿por qué no se fue a La Rubia a presentase como candidata?, ¿será que ahí no la van a votar por qué la conocen? cambió el domicilio en 2018 para presentarse acá”.