El Plan Estratégico San Guillermo 2030 será presentado en España

"Desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde estoy desarrollando la Maestría nos llegó una invitación para que presentáramos un artículo científico al 5to. Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo que se va a llevar a realiza en Bilbao, España, en el mes de mayo. Nosotros en su momento le pedimos el consentimiento a Daniel para presentar el artículo científico, a él le encantó la idea y empezamos a trabajar", explicó."Nosotros creemos que la base principal de este Plan Estratégico fue la participación. Entonces, el artículo científico lo denominamos "La Participación Ciudadana como Elemento Estratégico de la Planificación, San Guillermo, Provincia de Santa Fe, República Argentina".

"Nosotros presentamos el artículo y el 13 de diciembre nos aceptaron , ven la importancia de la participación ciudadana como elemento estratégico de la planificación del territorio y nos invitan a presentar esta ponencia del 27 al 29 de mayo en el País Vasco, en Bilbao".

"Creo que esta es la frutilla del postre, nos sentimos bien orgullosos y damos gracias a la vida, doy gracias tanto a Varinia Ortiz como a Pablo Poeta por haberlos conocido y estaremos de una u otra forma en Bilbao presentando esta ponencia y llevando en alto el nombre de todo el trabajo que se ha desarrollado desde el territorio aquí en San Guillermo".

Al ser consultado sobre la importancia de Daniel Ruben Martina como Intendente en su momento para este Plan Estratégico, Harold explicó que "Daniel fue un elemento, cuando uno planifica el territorio desde lo público sabe que los actores políticos son importantes. Cuando uno planifica desde lo público la voluntad política tiene que existir y nosotros encontramos en Daniel una persona abierta, una persona predispuesta, a estos cambios que trae el territorio. Los intangibles son cambios que perduran en el tiempo y por eso hablamos de colocar el Plan Estratégico al 2030. La frase del Plan que es "entre todos desarrollamos ciudad" no fue en vano. Si nosotros queremos construir el territorio tiene que ser desde la participación ciudadana, conociendo al otro".

"Creo que el trabajo que se ha hecho no lo podemos dejar en vano, es algo importantísimo para la ciudad. Esto tiene que quedar en el territorio, lo tiene que apropiar el territorio sanguillermino, porque todos vamos a seguir viviendo acá. Hay que romper con un mito que cree los sanguillerminos se van a estudiar y no regresan. Pablo y Varinia regresaron y formaron parte de este Plan Estratégico. Creo que hay un antes y un después de este Plan Estratégico, queremos agradecer a cada una de las personas e instituciones que colaboraron para hacer posible este Plan Estratégico, porque sin ellos no hubiese existido".