En San Guillermo harán un mapa del delito y crearían una Guardia Urbana

"En Buenos Aires me decían que ellos tienen, a través de una página web, el Mapa del Delito. Desde ahí podés detectar el área donde se generan más hechos de inseguridad para luego trabajar en cámaras de seguridad, seguridad en el barrio, porque ni siquiera hoy tenemos ese mapa del delito. En Buenos Aires nos recomendaron empezar por eso, que nos permita registrar donde se generan los hechos delictivos más importantes de San Guillermo, hoy no hay estadísticas"

"En los próximos días tenemos pensado volver a hablar con el Intendente de Morteros, José Bría sobre el tema de la Guardia Urbana. Esto nosotros ya lo veníamos proponiendo desde que Adrián Comba se presentó como candidato a presidente comunal y viendo que Morteros ya lo tiene, tenemos pensado hablar para ver qué falencias y qué ventajas tiene, porque con la policía sola no alcanza, tenemos muy pocos efectivos".

"Tuvimos el apoyo este tiempo de Gendarmería y fue importante. Son diferentes formas que tenemos, ojalá alcance. También es algo que no escapa a la realidad de otras localidades que están en la misma situación. La droga llegó y eso genera inseguridad en diferentes espacios y diferentes áreas".

"Si empezamos a ver los intereses que hay nunca vamos a combatir nada. A mí me tocó tocar decisiones difíciles donde gente me decía: "me estás obligando a ir a robar". Yo les contestaba: "te estoy obligando a ir a trabajar". Hay decisiones que hay que tomar aunque cuesten y aunque uno esté después preocupado, pero hay que tomarlas porque si no nunca vamos a salir de la Inseguridad".

Fuente: TV Coop San Guillermo