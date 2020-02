El gobierno abrió el diálogo con la UCR y ahora es el turno del socialismo

Este lunes el gobernador Omar Perotti recibió a dirigentes radicales en el marco de una ronda de diálogo que el Ejecutivo inició con fuerzas de la oposición para abordar el proyecto de Ley de Necesidad Pública que enviará en unos días a la Legislatura. Este martes, en tanto, los que irán a la sede del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad serán legisladores y autoridades provinciales del Partido Socialista.

Los dirigentes que participarán son el exministro de Gobierno y actual diputado provincial, Pablo Farías –presidente del interbloque del Frente Progresista–, junto a sus pares Joaquín Blanco –presidente del bloque del PS– y Claudia Balagué. Además, asistiría el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci.

La idea de los dirigentes del socialismo es ir a escuchar la propuesta que enviará el gobernador a la Legislatura. Sin embargo, hasta no tener la copia del proyecto en la mano no quieren establecer valoraciones sobre el mismo, más allá del compromiso de empezar a analizarlo en profundidad.

Por otra parte, el socialismo pretende poner sobre la mesa de discusión las valoraciones políticas que el actual gobierno está haciendo sobre la gestión de Miguel Lifschitz. "Queremos discutir el diagnóstico que ellos plantean y con el que claramente no coincidimos", dijo una fuente de ese partido a UNO Santa Fe y aseguró que la idea es bajar un tono a la disputa mediática que se dio desde el 11 de diciembre hasta la fecha. "Si eso no sucede es muy difícil establecer puentes de diálogo", sostuvo la misma fuente que pidió reserva.

La UCR fue a saldar deudas con el gobierno

Al salir del encuentro el presidente de la UCR santafesina, el exvicegobernador Carlos Fascendini, se refirió al encuentro que duró más de dos horas y aseguró que se tocaron todos los temas que hacen a la ley de Necesidad Pública y que se llevan una copia para ser estudiada. Además, los referentes radicales anticiparon en el encuentro que "no habrá resignación de atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo" y Fascendini aseguró que tanto el gobernador como el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, "fueron claros y no es la pretensión del Poder Ejecutivo" y dijo que se estableció "un marco de acuerdos que tienen que ver con la institucionalidad de la provincia y el respeto a la independencia de poderes".

"Los marcos de acuerdo se van a ir construyendo en la confianza que tenemos que ir generando en la política, no se hacen de un día para el otro y tampoco es un solo acto, son distintos actos que se van sucediendo", sostuvo y aseguró que no se habló de plazos con el gobierno para aprobar el mensaje que aún no fue enviado a la Legislatura.

Cuando le preguntaron por los dichos del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que viene cuestionando al gobierno anterior con graves acusaciones –en el encuentro participó el exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro–, Fascendini dijo: "Hemos venido a saldar las cuentas y quedaron saldadas. En la política se trata de mirar hacia adelante. Si seguimos mirando por el espejo retrovisor lo más probable es que nos choquemos la columna que tenemos adelante".

Por su parte, Borgonovo aclaró que "no hay el más mínimo rastro de superpoderes o delegación de facultades, vamos a respetar las atribuciones del Poder Legislativo en un 100 por ciento". Además, el ministro sostuvo que no va a ser la falta de diálogo la que conspire contra el proyecto y anticipó que en el mensaje que se enviará en breve a la Legislatura "solo irá lo urgente en materia financiera y económica como en seguridad". En ese sentido, dijo que en una segunda instancia se enviarán dos o tres proyectos para abordar cuestiones relativas a la seguridad, a la policía y al control.

También participaron del encuentro Rubén Michlig, ministro de Gestión Pública; Walter Agosto, ministro de Economía. Mientras que por la UCR estuvieron los senadores provinciales Felipe Michlig y Lisandro Enrico; los diputados provinciales, Maximiliano Pullaro y Fabián Palo Oliver; y el intendente de Armstrong, Pablo Verdechia, en representación del Foro de Intendentes Radicales.

Fuente: Diario UNO