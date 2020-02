Le gatillaron en la cabeza a una comerciante de Ceres

El grave suceso fue comentado en Radio Belgrano, por Lucas Colombero, uno de los hijos de la mujer, que relató que el delincuente gatillo varias veces en la cabeza de la madre y del hermano. Además amenazó de muerte a toda la familia y rompió el vidrio del local.

Por otra parte dijo que su madre no pudo dormir en toda la noche, cerraba los ojos y ve imágenes de lo vivido. Damos a Dios qué esos disparos no salieron por qué hubiera pasado lo peor. Lucas agregó que el sujeto tiene varios antecedentes delictivos, sin embargo está libre

Lucas también dejó escrito en Facebook el duro momento atravesado

Domingo por la noche, un domingo distinto en donde le tengo que agradecer a Dios por haber protegido a mi madre y mi hermano más chico. Un señor se acercó y le gatillo dos veces a mi mamá en la cabeza y a mi hermano 3 veces en las piernas, por suerte los disparos no salieron o el arma no estaba cargada, la verdad no lo sabemos. Agradecer el rápido accionar de la policía y detener a esta persona que ya tiene varios antecedentes.

Lo que le quiero contar es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no puede ser que nos amenace de muerte, que nos va a prender fuego nuestro negocio o nuestra casa que con tanto sacrificio y años de trabajo nos costó conseguir. Nos rompió el vidrio del local, le gatillo a mi vieja y a mi hermano y encima tenemos que aguantar amenazas. Por eso les pido que nos cuidemos entre nosotros porque hoy yo podría tener a mi madre y a mi hermano en un cajón llorándolos por culpa de estos malandras que solo buscan hacerle mal a la gente que labura.

Miedo? no tenemos pero no queremos caer en su juego porque ellos están acostumbrados a estas cosas pero nosotros vamos a ir primero por el camino de la ley, pero no vamos a permitir que salga en unos días como si nada hubiera pasado. Asi que le pido a la fiscal de turno que vea muy bien lo que va a hacer porque hay amenaza y si llega a pasar algo va a ser la única responsable. No nos vamos a callar y vamos a ir a golpear puertas por todos lados porque fue un intento de homicidio con uso de arma de fuego ilegal así que creo que están las pruebas suficientes para que esta persona quede tras las rejas.

Disculpen que escriba pero necesitamos el apoyo de todos los ceresinos para poder vivir en paz.