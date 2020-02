Paritarias: El Gobierno no accederá a la cláusula gatillo

Así lo manifestó el ministro de Gobierno provincial Esteban Borgonovo. "Estamos alineados con Nación buscando recomponer los salarios, pero dejando atrás mecanismos indexatorios que no son sustentables y no se pueden continuar", sostuvo el funcionario.

Este jueves, el Ejecutivo provincial confirmó que en la discusión paritaria no habrá cláusula gatillo.

En diálogo con LT10, el ministro de Gobierno provincial Esteban Borgonovo, manifestó que "la idea es no continuar con la cláusula gatillo. Estamos alineados con Nación buscando recomponer los salarios, pero dejando atrás mecanismos indexatorios que no son sustentables y no se pueden continuar".

Y aseguró que la iniciativa de suspender la cláusula cuenta con el aval "del 100% de intendentes y presidentes comunales que nos hacen un planteo similar".