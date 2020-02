El fútbol femenino ya es Federado en Ferro Dho

Y un día ellas fueron las protagonistas de un hecho histórico, las jugadoras del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho ya tienen su carnet y están inscriptas en la Liga Ceresina de Fútbol.

Las chicas que integran el plantel del equipo femenino de la «república» fueron fichadas y oficialmente participarán en el torneo de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde hay muy buenos equipos de un gran nivel profesional. Si bien fueron inscriptas en la otra liga, quienes la dirigen todavía no están preparados para ver a las chicas dentro de la cancha, hecho que sí demostró la Rafaelina.

Treinta jugadoras están como federadas y la emoción fue muy especial, porque desde hace tiempo que se vienen preparando, organizando y el club les abrió las puertas hace aproximadamente un año, apostando y confiando en ellas.

Una de ellas, Yoana Taborda de 23 años, brindó amablemente una entrevista junto al Director Técnico Claudio «Cusin» Sánchez para contar las sensaciones sobre esta gran oportunidad y las expectativas para lo que se viene.

Todo comenzó a partir de un grupo de amigas que jugaban fútbol 5 y se animaron a presentarse en torneos libres. Un día decidieron ir por más y el club Ferro Dho les abrió las puertas. El presidente Aldo Ojeda y los integrantes de la Comisión Directiva pensaron que era una excelente idea emprender un proyecto del fútbol femenino. Hoy, después de un año nada más, ya está dando sus frutos y las chicas están muy ansiosas con el comienzo del torneo.

«Nosotras el año pasado presentamos un proyecto que consistía en un equipo que ya venía armado, pero que íbamos a torneos libres. La idea era venir todas juntas acá, de a poco fuimos agregando chicas y Aldo no tuvo problema que nos integremos todas al club, que seamos parte y así se fue formando de a poco. Es un equipo que está comprometido y la mayoría le estamos metiendo lo que más podemos», comentó Yoana.

Y es así que el fútbol también es cosa de mujeres, es un deporte como cualquier otro y las chicas tienen las mismas oportunidades y ganas que los varones. Dentro de la cancha dejan todo y ya se ven sus buenas intenciones desde los entrenamientos.

«Las mujeres en el fútbol cuesta mucho más que en una ciudad, nosotras el año pasado fuimos a escuelas a dar charlas y a explicar que las mujeres también pueden jugar, no es un deporte de hombres y este año pensamos muchos proyectos en base al fútbol femenino. Una de las cosas positivas es que se sumaron muchas chicas, hay algunas que están lesionadas pero esperemos que se vayan mejorando, uniendo al grupo y que vengan las buenas anécdotas».

Yoana que es una gran jugadora define al fútbol como «una de las cosas más importantes de su vida» y es lo que prioriza.

«La mayor parte de mi vida jugué al futbol, juego de 10, de enganche, antes no tenía un puesto fijo y ahora encontré mi lugar. Con el fichaje estamos contentas, hubo muchas chicas emocionadas, pero, yo todavía no caigo, vi la foto y me emocioné pero todavía no me siento parte. Esto es todo positivo, mi familia siempre me acompaña y están como yo esperando que empiece a jugar».

El plantel femenino junto con su DT trabajan mucho y le dedican bastantes horas a los entrenamientos. De lunes a viernes están en el club, entrenando de noche y algunas veces a la tarde porque se acerca el comienzo del torneo y quieren pulir varias cuestiones.

«Quería invitar a las chicas a que se unan al grupo, no somos un grupo cerrado, la que viene está con todas, nos reímos y la pasamos re bien en los entrenamientos. Hay mucha variedad de edad, la más chica tiene once años y la más grande cuarenta».

Tantas horas juntos, las jugadoras entablaron una muy buena relación con Cusin Sánchez, quien hace quince años trabaja en el club y es una persona muy querida por todos en la institución. Ellas le consultan muchas cosas y él escucha sus ideas, las apoya y el grupo ya se consolidó. Están todos tirando para el mismo lado y confiando en este proyecto.

«Hace un año estoy con el grupo de fútbol femenino y es muy lindo. La verdad que no esperaba esta repercusión a nivel nacional y tenerlo acá en el club y estar a cargo me pone muy contento. No imaginé que se pueda formar un equipo, me gustó el desafío, ellas están comprometidas, al igual que el club y yo. Las expectativas en la liga son muchas, las chicas le ponen muchas ganas, va avanzando cada vez más y se van dando logros como estar fichadas, así que felices todos», fueron las palabras del DT.

Al referirse a la diferencia con un equipo de hombres, si bien por naturaleza son distintas, tienen las mismas ganas y energía para poder cumplir con sus objetivos y el respeto hacia ellas es admirable.

«Es distinto a los hombres en el sentido que cuando empezamos y alguna chica se golpeaba, no iba a revisarla sino que se hablaba a otra chica para que vaya y eso se respeta. Despacio, hablando y enseñando sobre cómo jugar una liga se aprende. Nos gusta que acá tengamos fútbol femenino, cuando fuimos a las charlas de la liga hay integrantes de otros clubes que no lo ven factible, la Liga Ceresina me llama la atención que no quiera pero por suerte se está dando en otras y está teniendo muy buena difusión», concluyó el DT Sánchez.