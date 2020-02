Lanzan la Campaña «Juntos somos útiles»

Son muchos los niños que concurren al merendero y falta poco para el comienzo de las clases, por eso, quienes están a cargo del espacio y sus colaboradoras decidieron realizar esta campaña que ya está teniendo muy buenas respuestas de los sancristobalenses.

La idea es que las personas donen útiles escolares como mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, cartucheras, lápices y guardapolvos, entre otras cosas. Los útiles no tienen que ser necesariamente nuevos, sino que pueden ser usados que se podrán reutilizar.

Mientras más elementos se puedan recolectar, más niños tendrán la posibilidad de recibirlos y utilizarlos en la escuela. Antes del inicio del año escolar, en el merendero se entregará un combo de útiles a cada chico. Sin dudas es una excelente iniciativa con un fin solidario.

«Le pusimos ‘Juntos somos útiles’ a la colecta porque nos parecía interesante que tenga un nombre que nos motive a entender que de todos depende sumar nuestro granito de arena. Sabemos que estamos en una etapa difícil, terminamos el año pasado complicado la mayoría y este año se empezó más complicado, entonces, en febrero las actividades dentro del merendero estaban paradas porque estamos construyendo el espacio nuevo, quisimos no parar con el tema de la organización y ver qué podíamos hacer. Estamos recibiendo muchas donaciones, todo viene bien, no importa que las carpetas estén rayadas porque estamos recibiendo afiches y la chica del merendero las reutiliza, las forra y se lavan las mochilas y cartucheras», explicó Pamela Brillada, colaboradora del merendero.

Quienes deseen donar pueden dirigirse al merendero ubicado en calle Cochabamba 190 de barrio Palermo, en donde está Jesica atendiendo a todos. También, pueden contactarse con las colaboradoras Micaela Cecotti, Patricia Peruchini, Celeste Torres o Pamela. En el caso que no puedan movilizarse hasta allí, ellas irán a buscar las donaciones.

Además de esta campaña, se están llevando a cabo otras actividades en el merendero como la construcción del nuevo espacio, un gran sueño que puede hacerse realidad.

Otros de los objetivos importantes es involucrar a las familias de los chicos a las actividades, por eso, durante el verano, la encargada y las colaboradoras del merendero visitaron los hogares y charlaron con ellos.

«Visitamos a las familias para hacer una especie de censo y volver a inscribir a los chicos para darle un marco de formalidad al proyecto. También, confeccionamos un reglamento interno del merendero para este año, donde tocamos puntos importantes como la colaboración de las familias en limpieza y producción de alimentos. Otro de los temas el comportamiento de los chicos dentro del merendero y cuáles son su responsabilidades. Recibimos muy buena aceptación de todas, se anotaron muchas mamás y abuelas para colaborar, así que empezamos un 2020 bastante positivo dentro de lo malo de la situación», contó Pamela.

Como las acciones buenas tienen su reconocimiento, una noticia muy linda llegó a las chicas del merendero para avisarles que un tren solidario pasará por San Cristóbal con útiles y alimentos para donar.

«Nos contactaron desde el gremio de los ferroviarios de Buenos Aires porque todos los años sale un tren solidario para nuestra zona y, este año, a la agrupación de San Cristóbal le dijeron que busquen instituciones para colaborar. Estimamos que los primeros días de marzo estará llegando el tren y nos van a traer donaciones y eso nos tienen con muchas expectativas y ganas de seguir trabajando», cerró Pame en la entrevista a El Departamental.