La Scola, imponente como de constumbre

Obviamente, después de varios años de haber visto de lo que son capaces los Organizadores, uno siempre va con cierta expectativa, y sobre todo preguntándose con qué nos pueden sorprender, expectativas cubiertas con creces, desde el comienzo, casi puntual en el inicio y dos profesionales como Valeria y Lisandro, quienes tuvieron a su cargo la conducción, hasta el impactante final en el medio, un show sorprendente, con la presencia sorpresa del grupo «GROW», sobresaliente conjunción entre la danza y el uso del cuerpo, lo que me llevó, lo mismo que a los demás espectadores, al disfrute total con el interrogante acerca de qué vendría ahora.

Y fue el turno de «Carumbé» y su recreación de «Héroes Y Heroínas». Con ternura y una total entrega, más la natural inocencia que corresponde, se desplazaron por el Corsódromo, estos pichones de la Scola do Samba, y alentados por sus profesores, desplegaron sus talentos, logrando la atención y aplausos de la platea.

«Héroes y Villanos» - Scola do Samba Unión, generalmente cuando uno es espectador de este tipo de espectáculos, puede llegar a decir «no tengo palabras para describir esta belleza», no es mi caso, por eso, trataré de graficar todo lo visto pidiendo disculpas por la extensión de mis comentarios, pero es imposible resumir lo vivido.

Una Reina Blanca con un increíble espaldar abrió la marcha, seguida por el Sombrero Loco, y a partir de allí, cada una de las escuadras, desplegando talento e imaginación lograron un mix perfecto y equilibrado entre las Reinas de Corazones, el Guasón y su pareja, Gatúbelas y Medusas, más una increíble Mujer Maravilla. He-man y la Super Chica, y en medio de esa genialidad escénica, Cruelas de Vil y una Maléfica tan convincente como elegante intérprete talentosa, Maribel Laurin, que fue distinguida por el Jurado como Reina 2020 de la Scola más que merecido por supuesto.

Y aparecieron las Guerreras de la República Galáctica y la Princesa Leia, su pasista, y ellos, integrantes de la batucada haciendo honor a «Star War» convirtiéndose su actuación, en un musical impecable, amalgamando el dorado con el negro y plateado de los vestuarios, bailando y ejecutando sus instrumentos al unísono, en un maravilloso despliegue de movimientos perfectamente coordinados, creando una atmósfera de placer y deleite, en donde fue casi imposible no seguir el ritmo de los bailarines con el cuerpo o los pies. Estéticamente: Un Triunfo, el vestuario, esplendido. Maquillajes y peinados: para destacar; espaldares. Increíbles (siempre me pregunto cómo hacen para soportar el peso de los mismos), calzados: admirables lo mismo que las tobilleras el sonido de Wakaluk: exacto y equilibrado.

Un especial saludo a los señores Renzo Sánchez y Luis Carlesso, y a cada uno de los integrantes, con varios de los cuales pude dialogar pidiendo disculpas si he omitido algún aspecto, es tanto el frenesí desplegado que se hace imposible recordar todo.

Sintetizando: (Si tamaña muestra se puede sintetizar): un espectáculo de nivel internacional, que puede jactarse de ofrecer talento, glamour, exquisitez y buen gusto.

Agradecimientos: de parte de Marta, Hugo y en el mío propio, a la señora Intendente Municipal Romina López; al señor Aníbal Gili y demás miembros de Comisión Directiva por el lugar de preferencia en que fuimos ubicados, y en forma muy especial a la señora Maribel Laurin, por las atenciones recibidas, en la seguridad que muy pronto, seremos nuevamente espectadores.

Muchas gracias. Roberto Zelaya.