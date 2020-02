San Guillermo: El Padre Fabián Ribero asumió oficialmente

«Gracias Monseñor Luis (Fernández) por la confianza, por encomendarme esta parroquia de San Guillermo, gracias al Padre Fabián (Alesso) por todo lo que ha hecho, gracias a Dios por estos 13 años de vida sacerdotal que me ha llevado por distintos caminos y en esos caminos agradecerles a los hermanos de Tostado que me vieron dando mis primeros pasos, agradecerles a la comunidad de Villa Minetti, la comunidad de Soledad y agradecerles a Marcelo y Caty que acaban de llegar desde Puerto Madryn, decían que no venían y vinieron. Ellos son quienes estuvieron en la terminal de ómnibus cuando llegué a Puerto Madryn y me recibieron, me abrieron las puertas de su casa y su corazón, son mis grandes amigos. Gracias porque se que hicieron 1.900 kilómetros para estar en nombre de la comunidad de Puerto Madryn que tanto me ha dado y formado en mi vida sacerdotal y misionera».

«A la comunidad de San Guillermo decirles: acá estoy. Se los dije en los primeros días en las primeras misas, vine para estar entre ustedes y en nombre de Dios caminar con ustedes. Delante del pueblo como dice el Cura Brochero cuando sea necesario, en medio del pueblo para tener olor a oveja y detrás del pueblo porque muchas veces las ovejas conocen pastos que el el pastor desconoce».

«Vieron en estos días que voy y vengo, armando y desarmando, moviéndome de un lado a otro, es mi carisma, es lo que puedo ofrecer. Aquí estoy para acompañarlos a ustedes en esta hermosa comunidad de San Guillermo».