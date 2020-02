Las claves en la negociación por la ley de necesidad

Este jueves el Senado ingresó y giró a seis comisiones el proyecto de ley de estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad en la Provincia, hasta el 30 de junio de 2021.

En el recinto no se dijo ni una sola palabra sobre la iniciativa enviada por el gobierno y que es considerada clave por Omar Perotti. Pero el verdadero trabajo político –que comenzó cuando fue enviado el viernes pasado–, el de la búsqueda de consensos, irá por fuera de los carriles formales.

De todas maneras, el proyecto se giró a las Comisiones de Desarrollo Social; de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano; de Seguridad Pública; de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo; de Presupuesto y Hacienda; de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El camino no será fácil para nadie. Algunos actores del Frente Progresista se quejaron de que el Ejecutivo haya elegido la Cámara alta para ingresar el proyecto. Eso sucedió porque de esa manera el justicialismo se guarda la última carta para la cámara en la que tiene mayoría y está al borde de los dos tercios, que los necesitará si quiere insistir con una versión que no contemple las modificaciones que le pueda introducir Diputados.

Pero los diputados frentistas lo saben y se juegan a que la instancia de consenso sea previa a que el proyecto llegue a la Cámara baja para poder ser ellos quienes le den sanción definitiva a la Ley de Necesidad. Para lograrlo necesitan que el debate que se va a dar en el Senado en los próximos días también los incluya.

En otras palabras, quieren repetir el esquema de negociación que se dio en diciembre pasado cuando en el Senado se acordó un texto para la ley tributaria que tuvo el aval de los senadores, del Ejecutivo –representado por el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, el de Gestión Pública, Rubén Michlig, y el de Economía, Walter Agosto– y de los diputados frentistas.

Al ser consultado al respecto, el senador radical, Felipe Michlig, dijo que tiene una mirada positiva sobre el proyecto pero que "hay que buscar la posibilidad entre los diputados y los senadores que permita tener una ley".

"Creo que no es bueno lo que pasó en diciembre, cuando el Ejecutivo pretendía todo y la oposición no le dio nada. No es blanco o negro, hay grises y en eso hay que trabajar. En lo personal creo que hay herramientas que está solicitando el Ejecutivo que hay que brindárselas para que puedan dar las respuestas que se comprometieron. Estamos dispuestos a hacer el máximo esfuerzo posible , pero en esto todos tenemos que estar convencidos de que hay que ceder. No podemos ceder facultades que son propias de la Legislatura", dijo.

Luego, ante la pregunta de cuáles son las facultades que el Ejecutivo pide al Legislativo que delegue, Michlig respondió: "Sobre 41 artículos hay 11 que establecen delegación de facultades. En Seguridad hoy un policía en disponibilidad después de seis meses se puede ordenar su retiro y no un mes como plantea este proyecto; la revisión y rescisión de los contratos donde la gente de la Cámara Argentina de la Construcción, tanto de Santa Fe y Rosario, tienen una preocupación muy grande al respecto; también con lo que tiene que ver con la contratación directa, que nos genera preocupación. Todo esto queremos discutirlo".

Ante la repregunta de si hay puntos en el proyecto que la oposición los considere inadmisibles, el senador respondió: "Todo lo que sea delegación de poderes sí, porque sería claramente desconocer la independencia de poderes y el funcionamiento de los poderes del Estado. La sociedad nos dio un rol a cada uno. Al justicialismo, gobernar la provincia; a nosotros ser la oposición, defender los derechos de los ciudadanos y ejercer el control".

Por otra parte, Michlig dijo que "no son importantes los plazos ni las fechas" porque "si hay consenso mañana podemos aprobar la ley". Asimismo, destacó el avance respecto a diciembre ya que desde el gobierno se convocó al diálogo y que eso posibilita buscar "un acuerdo político en el buen sentido", aclaró.

Los gobiernos locales

La situación financiera y económica de municipios y comunas ya era difícil a finales del año pasado. En la Legislatura se trabó, en diciembre pasado, la ayuda que llegaba todos los años y que consistía en poder usar parte de los recursos del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes. Eso dejó al borde del colapso a varias administraciones locales que tenían que hacer frente al aguinaldo y a los salarios de diciembre. Nada cambió en los primeros días de 2020 y la asfixia es cada vez más grande. Por eso este es uno de los puntos claves de la ley.

El senador por San Cristóbal sostuvo que así como es importante este proyecto para el gobierno, también lo es para el radicalismo como forma de socorrer a los municipios y las comunas. En ese sentido, sostuvo que al proyecto van a introducirle reformas para crear un programa de saneamiento para los municipios y comunas que contendrá ayuda para que puedan funcionar de la mejor manera.

En ese programa, en el que se está trabajando y aún no hay siquiera un borrador, se van a incluir permisos para que los gobiernos locales puedan usar parte del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes –justamente lo que no pudieron aprobarlo en diciembre pasado. "Todo esto lo queremos discutir para poder sacar la ley posible. Seguramente no va a ser un 100 por ciento para uno ni para el otro, pero será la ley que beneficie al conjunto de los santafesinos", sostuvo.

Finalmente, Michlig aseguró que "no hay diferencias" entre los radicales y socialistas y agregó: "Puede haber opiniones respecto de lo que representamos cada uno. Yo lo manifesté en diversas reuniones, desde la UCR gobernamos 170 localidades y por eso ponemos un énfasis muy contundente en tener un programa de saneamiento y ayuda a los municipios. Pero la idea es que la postura tiene que ser como Frente Progresista".

Los próximos días serán determinantes para el futuro del proyecto. Por un lado, Perotti mejoró de forma notable la relación con los senadores justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino, que responden a Armando Traferri. Eso le da la tranquilidad de tener la mayoría en esa Cámara. Pero lo que falta es el vínculo con la oposición, sobre todo con el socialismo que tiene al exgobernador, Miguel Lifschitz, como presidente de la Cámara de Diputados. Con la sesión de este jueves empezó el tiempo de la negociación política. Todo parece indicar que las urgencias del gobierno provincial y la acuciante situación de municipios y comunas abren una puerta al diálogo que pueda destrabar la sanción de la ley.