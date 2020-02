Movimiento "Somos Barrios de Pie" llega a la región

Días atrás, integrantes del Movimiento Barrios de Pie, estuvieron vitando la ciudad de San Cristóbal y se reunieron con personas de la ciudad para llevar adelante proyectos sociales.

La idea es brindar ayuda a todo el norte santafesino, dada la situación actual del país, las necesidades y las demandas.

Quienes llegaron como representantes de este movimiento social argentino son Juan Carlos Odi y Ramón Aranda, uno de los objetivos principales de la visita es apoyar a Roberto Jausoro, quien será el encargado de gestionar los proyectos en San Cristóbal.

«Somos de la provincia de Santa fe, venimos a visitar a Roberto para empezar a trabajar juntos, sabemos que hay gente que está pasando un mal momento, no hay laburo, hay necesidades, venimos a cubrir eso con lo que tenemos y las ganas que tenemos que lleguen cosas a la gente», explicó Odi.

Durante esta visita por el norte de la provincia, contaron que algunos de los proyectos que están realizando tienen que ver con las instituciones, por ejemplo, la próxima semana empezarán a pintar escuelas en distintos puntos de la región, mediante un acuerdo con los municipios que son los proveedores de los materiales y los integrantes del movimiento son los encargados del trabajo.

Además, están interesados en colaborar con el comedor comunitario de San Cristóbal, entregando mercadería y bolsones de alimentos.

«Esto es un gran compromiso, como lo tomé desde hace cuatro años cuando me largué con el tema de política en San Cristóbal», dijo Jausoro, quien en algún momento supo integrar una lista de candidatos a Concejales por el Partido Justicialista y agregó que «vengo caminando con el justicialismo desde los doce años a través de lo familiar. Creo que lo mejor que le puede pasar a los barrios es ser representado por un sancristobalense, traer la gestión desde los barrios más necesitados y las familias que más necesitan y poder suplir esa necesidad. En San Cristóbal sabemos que no hay trabajo, la necesidad es mucha, hay que tratar de hacer lo mejor y gestionar a través de Somos Barrios de Pie», cerró en la entrevista.