San Cristóbal: Se viene la cena por el Día de la Mujer

Cada año, el 8 de marzo es una fecha muy especial porque se celebra el Día Internacional de la Mujer, conmemorando la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona.

Siempre es una linda ocasión para que se celebre en familia y entre amigos, por eso, el día sábado 7 de marzo se realizará una cena en el salón del Racing LTC a las 21:00 horas. Este festejo será a total beneficio de la «Casa del Niño» de la ciudad de San Cristóbal.

Será un encuentro muy cálido y con un ambiente familiar, en donde el valor de la tarjeta es de $450 que incluye empandas, chorizo, pollo a la parrilla y ensaladas, excepto las bebidas que se abonan aparte.

Esta idea surgió del sancristobalense Oscar Romeno, hijo de María La Cruz Guadalupe Romeno, a quien siempre él le rinde homenaje y amor eterno a su querida madre. Junto a Fabio Abba y a los integrantes de la Casa del Niño están llevando a cabo la organización de esta fiesta.

«La idea era organizar una cena para el Día de las Mujeres, yo voy siempre por mi mamá a festejar a todas las mujeres, son importantes desde la que barre la calle hasta la presidenta de un barrio, queremos que cada persona pueda agasajar a sus mujeres, que cada uno pueda contar una historia y pasar un lindo momento», explicó Oscar.

Además de la cena, el hijo de María, quien reside actualmente en Esquel, una ciudad de la provincia de Chubut, llegará en las próximas semanas a San Cristóbal con una donación de elementos de ortopedia para el hospital local, ya que él es propietario de una Ortopedia en Esquel. También, traerá una donación de útiles escolares del Banco de Útiles María Romeno que lleva adelante hace tiempo.

«Mi madre me llevaba al hospital cuando yo era chiquito y quiero brindar algunos elementos para que puedan ser utilizados por la gente que se atiende allí. Además, llevo los útiles a San Cristóbal para en marzo hacer el lanzamiento del Banco de Útiles. Llevo útiles que van a volver a Esquel y útiles para dejar en San Cristóbal e invito a quienes quieran formar parte del Banco de Útiles».

Para recordar, en el 2019, Oscar envió y donó útiles a la escuela General José de San Martín de barrio Palermo, para que sean utilizados por los alumnos y, en esta oportunidad, la intención es ampliar la donación a toda la comunidad. Como hace tiempo, Oscar continúa con sus tareas solidarias y el 2020 no será la excepción.

«Lo hago porque en esa ciudad descansa mi madre y si ayudo a San Cristóbal es porque de ahí salí y amo el lugar que me dio lo que soy hoy».