Herilia:"No pudimos traer refuerzos, jugaremos con chicos de acá"

Es que de acuerdo a la dicho por el propio entrenador, «no pudimos concretar ningún refuerzo. Martin Almaraz se decidió por jugar en Libertad, y Matías Cretton decidió quedarse en San Cristóbal. Así que ya a esta altura no vamos a sumar a nadie y afrontaremos el certamen con chicos de acá».

Cejas afirmó que «el campeonato será durísimo hay equipos que se reforzaron muy bien, y están para pelear, nosotros estaremos para otra cosa, para hacer el mejor papel posible, y darle chances a muchos chicos del club. Incluso le pedimos a la subcomisión de fútbol infantil que no armen quinta división para que nosotros podamos armar la sub 23».

A pesar de no tener refuerzos, Cejas, Reinero y Magra, los integrantes del cuerpo técnico tienen muchas ganas, «es que a pesar de no contar con un plantel como hubiésemos querido, con chicos de acá, y refuerzos para jerarquizar el equipo, vamos a darle pelea a todos. Nos tenemos fe, hay muchas ganas, ojala nos acompañen los resultados».

Unión Hersilia debutará en la casa del campeón vigente Atlético Tostado el 1° de marzo.