Polémica en Palacios por un supuesto caso de violencia laboral

Según el Gremio, esta trabajadora "desde hace tiempo viene sufriendo una clara persecución hacia su persona, habiendo sido trasladada a un lugar en condiciones inhumanas, sin ningún justificativo, pretendiendo ahora trasladar nuevamente en este caso al Cementerio a realizar tareas no acordes a su función propiamente dicha.

El SOEM continúa en el comunicado que "ante una hipotética y poco probable persecución que se estaría realizando, ejerciendo violencia de género y laboral se ha remitido una nota al Presidente Comunal Lucas Bussi instando a dejar de lado su postura y restituir a la agente comunal a sus habituales tareas, además de haberse realizado la denuncia correspondiente por parte de la víctima".

En dialogo con Radio Belgrano, el presidente comunal Lucas Bussi sostuvo que “es una forma de querer ensuciar mi parte publica, queremos trabajar bien pero hay quien no quiere que trabajemos para Palacios”.

El mandatario comunal dijo que todo surge de la puesta en práctica de un relevamiento de toda la planta urbana, casa por casa, para ver la situación dominial y a su vez también por otro relevamiento del cementerio con el objetivo de corroborar, tumba por tumba, los propietarios y como es su situación impositiva.

Bussi argumentó que “en la comuna son dos empleados, el secretario y la auxiliar. Se decidió mandar a la secretaria auxiliar a cumplir con esta tarea pero ella se negó y después salió con el tema este de violencia de género y falta de condiciones laborales”.

“No entiendo el por qué, no entiendo por qué no quieren que ordenemos el pueblo (…) Quieren difamarme porque se ve que hay gente que defiende otros intereses y esto no le conviene”. Razonó que esta tarea es algo “básicamente administrativo” y que quiere “regularizar la situación de muchos lotes y viviendas como así también tener certezas en torno al cementerio”

“Yo no me voy a doblar, voy a hacer lo que el pueblo necesita y lo que corresponde como funcionario público. Yo no infringí ninguna ley, no maltraté a nadie y no dañé a nadie. Solo impartí una orden”, finalizó el primer mandatario de Palacios.