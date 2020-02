La mesa de Estado y sindicalistas patronales y de los trabajadores.  

El Carnaval brinda la pausa necesaria para evaluar el camino de las paritarias. Será a partir de la valoración del comunicado donde el FMI acepta la deuda externa como impagable sin reestructuración. El acuerdo económico y social que buscan el gobierno, empresarios y sindicalistas no afecta por ahora a las grandes firmas, a los especuladores financieros y banqueros, el “campo” incluido. Sin embargo, ya se anuncia un ahorro fiscal con el cambio de la movilidad de los jubilados, se viene la eliminación de las cláusulas gatillo por inflación en las paritarias y está previsto el fin de la doble indemnización por despidos. La prudencia gubernamental en el marco de una delicada negociación no contempla vía libre a las demandas de los trabajadores. No corresponde darle el cartel de inflacionaria a la indexación de los sueldos de los trabajadores; al decir del camionero Hugo Moyano, las paritarias deben ser “sin techo”. Los directivos del Estado nombrados por el gobierno anterior ya no serán encuadrados en la doble indemnización, aunque por sus responsabilidades en empresas gubernamentales estarían alcanzados por los convenios laborales que rigen para la misma actividad pero en el ámbito privado. “Están abulonados y lo único que hacen es erosionar económica y políticamente la actual gestión. Hay 300 directores esperando asumir pero sus puestos están ocupados y los macristas se niegan a irse”, dijo a Página/12 Juan Manuel Sueiro, secretario adjunto de la seccional porteña de ATE.