Feriado de carnaval: el recuerdo de la época de oro de las comparsas sancristobalenses

Los carnavales han sido para la ciudad de San Cristóbal una etapa que todos los que la vivieron la recuerdan con alegría y nostalgia. Dos comparsas marcaron el ritmo de la ciudad. Mahebe y YasíBerá. Y con cada presentación, una apuesta al éxito.

Jorge Abba tenía alrededor de 25 años cuando lo tentó la posibilidad de integrar una de las comparsas de la ciudad: YasíBerá. Trabajó 5 años en el equipo que llevaba adelante cada una de las presentaciones. Siempre aparece una sonrisa en el rostro de Jorge cuando consultamos qué recuerda de esa época. «Tengo los mejores recuerdos. Siempre digo que fue la mejor etapa de mi vida. Tuve una juventud bastante tranquila, cuando mi padre faltó tuve que mantener a mi madre y a mi hermana y no tuve grandes cosas en mi juventud, entonces la comparsa era como un escape, mi lugar de diversión. Comenzó bailando mi hermana. Y yo me integré al año siguiente a la comisión, eso fue por los años 80. Fue maravilloso, una época fantástica, a los 31 años me casé y por motivos laborales me fui de San Cristóbal».

Eran momentos donde el perfecto trabajo en equipo encajaba en cada una de las áreas. Había algo que los unía, más allá de las particularidades, el objetivo colectivo, era lo que primaba.

«Eran otras épocas, la juventud se manejaba distinto y había un clima extraordinario de compañerismo, de amistad. Éramos más de 200 personas y no es fácil cuando los grupos son tan grandes, sin embargo, se lograba un clima extraordinario, sobre todo de trabajo. Por ejemplo, nosotros en mi casa, mi madre era la encargada de hacer los estandartes, entonces en abril de cada año ya se comenzaba a bordar, las famosas noches de los mates y los pastelitos y tortas. Había distintos lugares de trabajo, y luego había un comité central. Era un trabajo que nos llevaba casi 12 meses para llegar a la presentación» rememoró Jorge.

Que funcione una comparsa no es fácil, mucho menos que permanezca en el tiempo, sea receptiva a los cambios y se adapte. Jorge Abbá recuerda claramente la llegada de Enrique de Álzaga quien le imprimió a la presentación la idea del show. Mucho show.

«La sociedad no era la misma. Casi todos trabajábamos ad honorem y eso era muy importante porque era la pasión lo que nos llevaba a hacerlo, el amor para hacer lo que hacíamos y darle a San Cristóbal un lugar, que yo lamento mucho, que se haya perdido. En la comparsa hay un antes y un después. Cuando llega Enrique de Álzaga a San Cristóbal la historia de la comparsa hace un giro de 180 grados. Nosotros veníamos trabajando con un coreógrafo de Corrientes, que tiene un trabajo clásico maravilloso pero que no era lo mismo que hizo Enrique.

Enrique de Álzaga tenía más la artística de la revista, él de comparsas no sabía absolutamente nada, nos proponía un show y así lo hicimos. El primer año teníamos grandes dudas, pero El resultado fue fantástico. El primer año hicimos la «Revista de YasiBera»y ahí nos dimos cuenta que todos teníamos que hacer un clic y comenzar a trabajar distinto. Al año siguiente «La Paz en el Mundo» y fue una explosión» destacó Abbá.

Cada una de las actividades que se desarrollan en una ciudad puede o no tener continuidad y éxito. Jorge analiza que, de acuerdo al nivel de presentaciones que se veían en San Cristóbal, podría haber sido la cabecera departamental un epicentro en la zona y por qué no en el país de los carnavales. Tal vez faltó el proyecto y continuarlo, la voluntad política de llevarlo adelante y confiar en los resultados, o bien, un sin número de intereses creados que no permitieron que San Cristóbal prospere en ese sentido artístico.

Jorge recuerda que la comparsa tuvo su momento mágico, de esplendor, pero asegura que fue desaprovechado dado los visibles resultados posteriores. «Ese momento fue el que nosotros desaprovechamos. Porque la comparsa comenzó a viajar a muchos lugares, Carlos Paz, Villa María, Bell Ville, yo creo que tendríamos que haber hecho alguna presentación en algún lugar específico, pero quedarnos aquí, explotar aquí la comparsa. Que la gente venga a ver las comparsas. Que el epicentro sea esta ciudad, que el turista llegue para ver las dos comparsas y que los atraiga la competencia que teníamos entre nosotros. En este sentido, destaco un visionario, Gustavo Gutscher, que participaba en Comparsa Mahebe y siempre decía que tenían que hacerse los corsos en la ciudad, que la gente venga a San Cristóbal y que la competencia entre las comparsas no tenía que acabar, porque ese era el calor del encuentro. Enrique de Álzaga cuando se va de San Cristóbal por problemas de salud, lo llaman desde Gualeguaychú. Se traslada allí y en los años 80, con la experiencia de YasiBera, hoy los mismos participantes del carnaval de Gualeguaychú aseguran que Enrique fue quien fomentó todo lo que ellos disfrutan hoy. Aquí hubo muchos intereses creados, políticos, personales. Lo cierto es que perdimos una gran oportunidad de convertir a San Cristóbal en un punto turístico. Recuerdo que Gutscher propuso que las presentaciones debían hacerse por Avenida San Martín, ubicando gradas a los costados, darle al edificio del Cine XX, el lugar de privilegio, y tenía razón» aseguró Jorge Abbá.

Jorge, como tantos otros, adoran el carnaval. Asistir a los carnavales forma parte de su agenda de entretenimiento. «Los costos de las comparsas son muy grandes. Los niños no tuvieron el lugar de semillitas para que las comparsas continuaran. Fueron muchas las cosas que confluyeron para que no se continúe. Tal vez hoy tendríamos el éxito de Gualeguaychú. Cuando puedo voy a los carnavales. Estuve en Gualeguaychú y tengo pensado visitar el carnaval de Corrientes que es más artesanal. No puedo perderme eso y por suerte, a mi nieta también le gusta, así que disfrutamos en familia»