Hubo acuerdo y la Ceresina arranca el domingo

Todos los cotejos de la primera fecha comenzaran el domingo a las 16.30 hs en sub 23 y a las 18.30 hs en primera división. El costo de las entradas será de $ 200.

Los partidos serán:

Selva vs Unión SG

CACU vs Unión Bandera

Unión A vs Libertad

CAT vs Unión Hersilia

Ferro Dho vs San Lorenzo

Libre: CCAO

Para la segunda fecha, San Lorenzo Tostado solicitó cambiar localia con CCAO quien aceptó sin inconvenientes, y lo mismo Unión SG en caso que por la quinta fecha San Lorenzo aun no tenga en condiciones su estadio.