Sin lucirse Ferro abrochó los primeros porotos

Sin tirar manteca al techo, trabajando más de la cuenta, pero sabiendo que este es el camino, el elenco de Caballero puso primera en el 2020 y arrancó ganando. Quizás de entrada le costó más de la cuenta, pero cuando logró asentarse y hacer pie inclinó la cancha a su favor, de a poco iba llevando a San Lorenzo contra el arco defendido por Carrizo, y quizás, en la primera situación clara de gol, terminó abriendo el marcador (y cerrándolo). Una linda jugada, que tuvo la lucidez de Baudino para abrir las piernas y dejarla pasar, y para que Ivo Simonatti se anticipe a todos y marque el único gol del partido.

Ese tanto quebró a San Lorenzo, que fue casi siempre repetitivo, tenía estudiado un solo plan que jugar un pelotazo largo a espaldas de los laterales que subían, tratando de aprovechar la velocidad de sus delanteros, pero más allá de los espacios, siempre se encontró con una defensa firme que contrarrestaba esas insinuaciones.

Uno menos y a correr

La expulsión por doble amarilla de Simonatti le significó mucho a Ferro. Si bien no pasó sobresaltos, tuvo que correr bastante de atrás y hacer un esfuerzo notable para equiparar ese hombre de menos. Se acrecentaron las figuras de Diez, Ciocan y Baudino, y Baigorría se convirtió en una de las figuras de la cancha, no por grandes atajadas, sino por brindar siempre la tranquilidad necesaria en este tipo de momentos. El hombre de menos marcó la obligada y casi cantada salida de Fragata, que fue intermitente en el partido, poniendo algunas pelotas de gol, pero en la mayoría de las ocasiones veía como la pelota le pasaba por arriba o por el costado, cosa que no le gustó mucho al entrenador, quién al cierre del partido dijo que "cuando entiendan que la pelota tiene que pasar por Carlos vamos a tener mayor volumen de juego".

Ganó bien

Luego de la expulsión de Rodríguez, cuando los dos quedaron con 10, el Verde se afirmó nuevamente y encontró espacios como para liquidar el partido. Hubo una serie de jugadas que dejaron dudas si fueron penal o no a favor del dueño de casa, pero todas ellas las omitió Britez (de flojo desempeño). A Ferro le faltó el segundo gol para no terminar sufriendo y para ponerle un poco mas de justicia al marcador.

Se viene Unión en San Guillermo

Si bien UCyD perdió en este debut en su visita a Selva, se sabe que es uno de los candidatos, se reforzó muy bien, cambió de cuerpo técnico, y está obligado a pelear. En su casa no será un rival para nada fácil, y si logra ensamblar el 11 ideal, con Coccio y Wasinger en la delantera, tiene una de las ofensivas más peligrosas de la liga.