El grupo Desvariados presenta el 22 de marzo «Los Patitos Feos» 

En el mes de marzo se presenta la primera producción artística del grupo Desvariados: Está integrado por Darío Cruz, Majo Berger, PabloVazquez, Darío Suñé, Yanina Villanueva, y Juan Fragata.»Los Patitos Feos» es una propuesta de humor y variedades para adultos. Las entradas están a la venta a $200.

El grupo es muy joven y se armó merced a una inquietud de Darío Suñé. «En mayo del año pasado tenía el esqueleto del espectáculo armado y solo faltaba que me animara. Luego de ver la película Rapsodia Bohemia, me hizo un clic y me decidí a intentarlo. Junto a Pablo, el primer convocado fue Darío, que no estaba en ningún grupo y luego fue llegando la gente que tenía que llegar. Se sumó Yanina con mucho temor, y luego Majo y Juan.Así se armó el sexteto. Esto es un grupo de trabajo, una cooperativa de laburo, donde todos tenemos voz y voto y cada una va a brillar por el talento que tenga y todos cobraremos igual. Creo que estas características hicieron que los chicos se sumaran rápidamente, es un espacio donde expresarse libremente para crear y hasta el día de hoy no me canso de agradecer cada uno de sus grandes aportes a este esqueleto que les había presentado» resumió Darío Suñé.

Por su parte, Yanina Villanueva comentó que «es muy lindo porque nos escuchamos con cada una de las propuestas. Me sentí muy cuidada y respetada desde que decidí formar parte»

Majo Berger destacó que «cada uno aprende del otro, si bien San Cristóbal me conoce, pero sigo aprendiendo de cada uno de ellos. Somos seis personas con diferentes ideas, que aportamos para el show con libertad absoluta. Desde la primera palabra hasta la última, fue creada por nosotros».

Darío Cruz reveló que «es un espectáculo de variedades. Hay un montón de patitos feos en el espectáculo, es un humor relajado para adultos y con un mensaje. Habrá sketchs cómicos hablados, hay tres bailarines invitados y una cantante».

Una parte importante es la del vestuario. Lookear a cada uno de los protagonistas tiene un costo. Lograron armar el vestuario merced al apoyo de toda la población que colaboró con diferentes beneficios, y a la cual agradecen infinitamente.