Día de la Mujer: Vivir con pasión

Natalia Bustamante es mamá de tres hijos de 14, 20 y 22 años. Creadora de un espacio gastronómico diferente en la ciudad desde hace casi tres años y una gran generadora de oportunidades no solo para ella sino para su familia también.

Luego de las 17 la encontramos trabajando en su local de comidas, «Mi Lugar» junto a su hija Micaela, que acompaña a Natalia en la entrevista. Las dos, compañeras y cómplices, sonríen.

«Siempre cuento que mi negocio nace como un manotazo de ahogado, porque primero tenía uno con mi hermana que se llamó Gula, luego tuve un socio con el que armamos Huaw. Cuando dividimos la sociedad me quedaron varias cosas. Siempre pensé en tener un negocio de pocas mesas y que sea diferente. Surgió este espacio y hubo mucha gente que colaboró con este lugar» resume mientras se sienta en una de las mesas vintage que se utilizan en la sala.

Natalia se convirtió en muy poco tiempo en líder del equipo que hace posible que «Mi Lugar» funcione, pero también es mamá y claramente es una mujer emprendedora.

«Me daba mucho temor emprender un negocio, arrancamos aquí con el compromiso de mis hijos, si ellos estaban dispuestos a ayudarme. Nos volcamos a un menú que lo teníamos seguro que era el tema de las pizzas, luego sumamos opciones y finalmente se dio el tema de la cafetería, todo se fue dando de a poco. Esto es un sueño hecho realidad, y es mejor de lo que había imaginado. Lo que me cuesta un poco es que tengo que ser mamá y jefa al mismo tiempo. Tenemos una rutina de trabajo y el esfuerzo es de los cuatro que conforman mi familia» resumió Natalia.

Mi Lugar, nace con la idea de que cada cliente haga suyo alguna parte del lugar, sentirse como en casa es la premisa de esta mujer que a pesar de los temores iniciales lleva adelante esta propuesta.

«Tengo un negocio chico, trabajamos con 50 personas, pero no quiero sumar gente porque no quiero que se sientan mal atendidos. Me gusta lo que hago, por eso continúo. Este es un servicio personalizado y familiar. Todos tenemos nuestras historias detrás de las sonrisas. Atender al público, cocinar fresco y rico es una gran responsabilidad. Para mí es un orgullo llevar adelante este negocio» indicó Natalia.

Los logros se fueron sumando. Lo que comenzó con una idea se convirtió en un cálido salón gastronómico atendido por sus propios dueños y liderado por una mujer emprendedora, mamá y líder del equipo. «Todos los días es un aprendizaje de la vida. Disfruto mucho de cocinar. Disfruto cuando alguien va a hacer una fiesta privada y piensa en nuestro negocio para pasar un buen momento. Es un halago. No es fácil emprender algo nuevo, pero si tienen las herramientas y la convicción y las ideas son buenas, hay que intentarlo. Los sueños del corazón se cumplen, si tenés las personas que te empujan a concretarlo, como los hijos, la familia, los amigos» aseguró Natalia.

Se acerca el Día Internacional de la Mujer, fecha donde se recuerda a un grupo de mujeres que perdieron su vida cuando clamaban por un cambio en las condiciones laborales. En este sentido, Natalia comentó que «Estoy a favor del respeto entre mujeres, del respeto entre nosotras, estoy a favor del acompañamiento y no de la competencia, el ponerse en el lugar del otro y esto es extensivo a hombres y mujeres, hay que ayudarnos y respetarnos entre los seres humanos, no importa el sexo».