Laguna "La Verde": Construcción de quinchos y mantenimiento de instalaciones para disfrutar del predio

Es un sitio hermoso, rodeado de naturaleza y de su laguna, ideal para poder descansar o realizar deportes acuáticos durante las vacaciones.

La Verde está en constante crecimiento y desde la comuna de Huanqueros trabajan para brindar nuevos servicios a los turistas e instalaciones mejores equipadas.

Por esos motivos, se construyeron dos quinchos en el sector donde se habían construido dos baños hace cinco años atrás. La idea es realizar un camping comunal abierto a todo público.

A través de un fondo proveniente del Ministerio de Producción por intermedio de la Secretaria de Turismo de la provincia, se pudieron construir estos dos quinchos, adquirir seis carpas y seis cayacs y comenzar con el parador en la costa de la laguna. La inversión de todo esto es de $500.000, entre infraestructura y equipamiento.

Por el momento, sólo están disponibles los baños y los quinchos hasta que esté bien adecuado todo el lugar. Después, se podrán alquilar las carpas o los cayacs y realizarán trabajos para que ese parador cuente con energía eléctrica, de manera que los turistas se sientan cómodos y puedan utilizarlo.

«El año pasado habíamos solicitado esos fondos, este año recién nos depositaron el dinero y se hicieron los quinchos y el parador que falta terminarlo. La afluencia de gente es cada vez mayor y queremos brindar otros servicios en la costa de cantina y bar. Esto está ubicado sobre la costa donde están los pinos, a 120 metros del Club Caza y Pesca sobre la playa. En estos momentos no se cobra nada, hay una persona contratada por la comuna que cuida y limpia los baños y más adelante cobraremos una contribución», explicó el presidente comunal Roque Ferreyra.

Como sucede en todo el país, la situación económica no es buena y privó a muchas familias de realizar viajes de placer durante las vacaciones. Entonces, La Verde es un lugar elegido por personas de alrededores como San Cristóbal, San Guillermo, Morteros y de todas las localidades cercanas. Especialmente los días domingo mucha gente es la que esta paseando por la orilla de la laguna, se recuesta a tomar sol y compartir unos mates con su grupo.

«Últimamente está teniendo un auge en cuanto al ingreso de personas al predio de la laguna y necesitan que estén dadas las condiciones para disfrutar de todo», agregó Ferreyra.

El proyecto completo de obras y mejor en La Verde es ambicioso e interesante, incluía algunas otras cuestiones que se tuvieron que dar de baja por el momento, debido a los presupuestos.

«Con el pedido de ese fondo, se había solicitado que se haga un aliviador en el canal de salida de la laguna para mantener el nivel y un paredón para contener la erosión de la barranca sobre la costa, pero, tuvimos respuestas negativas. Desde infraestructura nos dijeron que había que hacer estudios de suelo, erosión e hídricos y que la provincia no tenía los medios suficientes y debía correr por costos nuestros. Además del muro de contención, hacer un tipo peatonal sobre la costa que iba a quedar lindo, pero, el proyecto no se puede dar. Vamos a seguir insistiendo».

Por último, el presidente comunal se refirió a la localidad de Huanqueros y a la pileta comunal que fue un acierto, porque muchas personas la disfrutaron los días de calor y los pequeños durante la colonia de vacaciones.

«Para las vacaciones, agregamos un quincho de 10x5 metros y asadores así para quienes quieran ir a pasar un domingo. Tenemos una pile hermosa y acomodamos el predio para pasar un día en Huanqueros, la gente del pueblo va, funciona muy bien la colonia, los chicos de la escuela primaria la utilizan mucho, así que es una obra aprovechada por el pueblo», dijo Roque Ferreyra a El Departamental.