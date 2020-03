Donación de insumos ortopédicos al hospital local  

Hace meses que venían gestionando esta entrega que Oscar realizó desinteresadamente y explicó sus motivos durante el encuentro en la sala de auditorio del hospital.

En el marco por el Día de la Mujer, como cada año, Oscar visitó su ciudad natal, ya que reside actualmente en Esquel, una ciudad de la provincia de Chubut, en donde es propietario de una Ortopedia, para recordar a su amada madre María La Cruz Guadalupe Romeno.

En homenaje a su madre y a todas las mujeres es que decide realizar esta donación, como así también la organización de una cena por el Día de la Mujer para recaudar fondos para la Casa del Niño.

Cuando era muy pequeño, Oscar vivía con su madre y, a pesar de la situación que atravesaban, nunca le faltó amor ni contención. Gracias a ella es que hoy puede vivir un mejor presente y ayudar a los demás.

“Puedo dar mi granito de arena, devolviendo de cuando se me atendía a mí que era un niño en el hospital viejo. En esa época, lamentablemente, no teníamos plata para nada y la gente del hospital nunca me hizo faltar nada, siempre me dieron una mano y agradezco al Dr. Obatta porque hoy me abrió las puertas de la institución. Trato de venir para estas fechas porque lo más importante es que se sepa quién fue la que a mí me educó: María Romeno. Si ella no me hubiera educado de la manera que me educó, no sería lo que soy hoy, por eso quiero agradecer a las mujeres en su lugar y mantener en alto el rol de mujeres”, expresó Oscar.

Con respecto a la entrega de insumos ortopédicos, la donación consistió en inmovilizadores de rodilla que pueden ser utilizadas en esguinces o rotura de rótula, botas Walker para paciente con esguince de tobillo, collares Filadelfia, cabestrillos y muletas de aluminio de diferentes tamaños.

Desde el hospital agradecieron el gesto y recibieron muy bien los elementos.

“Estamos muy agradecidos, hace bastante tiempo que Oscar lo venia planeado, es un agasajo en representación de muchas deudas que tenía con la sociedad de San Cristóbal, reflejado en su mamá como representante de las mujeres y que le marcó la línea en su vida. Esto viene bien, siempre es bueno renovar, hay cosas que son improvisadas muchas veces y la verdad que tener una bota Walker en lugar de algún otro inmovilizador inflable representa muchísima diferencia y mayor calidad de elementos para los pacientes”, explicó el Dr. Obatta.

Estas acciones solidarias valen la pena destacarlas e imitarlas para poder ayudar al prójimo.

“Con Claudia decidimos venir a ayudar al lugar que me vio nacer y me dio las primeras herramientas para defenderme, la idea es devolver algo de lo que uno recibió. Lo único que tuve en esta vida fue madre y el pueblo fue mi familia”, cerró el hijo de María Romeno.