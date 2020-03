Club Deportivo y Cultural Ferro Dho: Se viene el “lorito de la suerte”

Entre el fútbol, actividades diversas y las instalaciones son muchos los fondos que se necesitan día a día, por eso, están llevando a cabo diversos beneficios para recaudar dinero para poder invertirlo en el club.

Hace semanas desarrollaron nuevamente el festival de folklore, un evento emblemático de la ciudad que se había perdido y la idea es darle continuidad anualmente. Allí, fue mucha la gente del club que colaboró y se acercó a disfrutar de la velada, con el objetivo de beneficencia a la institución. Además, la venta del bono el pasado viernes que invitó a los vecinos a sumarse al club.

Ahora, la comisión realizó el lanzamiento del bingo “el lorito de la suerte”, con modalidad de sorteo por transmisión televisiva todos los jueves a las 19:30 horas por Canal 4, a partir del jueves 12 de marzo. Esta semana sale a la venta con un valor de $30 e importantes premios en juego.

Los cartones se podrán conseguir en más de cincuenta locales de la ciudad de San Cristóbal y por intermedio de vendedores particulares. Quienes deseen sumarse al equipo de venta, hay una comisión por los cartones entregados, así que se puede tomar como un emprendimiento personal también. Si venden mucho, ganan mucho y el club también, de esta manera, se concretarán obras para que disfrute la comunidad. Se prevé que resulte este bingo y que sea una fuente de ingreso importante para poder brindarle cosas a la institución como refacciones en las instalaciones, entre otros proyectos.

En cuanto a los premios, el presidente del club Aldo Ojeda, explicó cuáles serán y, por otro lado, contó cómo están trabajando actualmente.

“No nos queremos quedar solamente con cubrir los gastos de la campaña o del fútbol, queremos invertir en el club y de esta forma generar fondos genuinos. Por ejemplo, el festival fue bueno y se recaudó bien, pero tuvimos muchos gastos porque antes los eventos eran auspiciados y al no haber auspicio oficial se invirtió mucho dinero. En cuanto al bingo, son varios sorteos y premio, el cuaterno $2500, la línea $3000, sale o sale es de $10.000, arranca con un pozo de $15.000 y suma de a $5.000 por semana y sorteo extra de $2.000 que si no sale se va acumulando por semana. También, dos sorteos más para cartones no ganadores de $1.000 cada uno. Es la apuesta fuerte que tenemos este año para generar fondos”.

Entre tantos temas y proyectos en carpeta, lo más inmediato para la comisión es poner en condiciones el colectivo que transporta los equipos de fútbol femenino y masculino, tanto de primera división como de reserva, a los partidos que deben disputar. Además, están planeando realizar diversas obras como refacciones en los sanitarios de la cancha de fútbol, pintar tapiales, arreglos de instalaciones y de luminarias, entre otras cosas.

“Lo urgente es nuestro colectivo, por ejemplo, un viaje a Villa Trinidad sale cinco mil pesos, en cambio, contratando una empresa vale casi veinte mil pesos. Es un campeonato costoso, pero, dicen que las crisis son oportunidades así que vamos a intentar recaudar fondos. También queremos hacer obras, hace un año reinauguramos la cancha de bocha y este año para el festival se reinauguró el salón de fiestas donde está el bar que se concesionó y se hizo una inversión importante”, indicó el presidente del club.

Por otro lado, en cuanto al fútbol, un deporte que representa a la institución verde desde hace décadas, este año es especial porque debutará profesionalmente el equipo femenino. Si bien las jugadoras fueron fichadas en la Liga Ceresina, la Liga Rafaelina de Fútbol es la que le abrirá las puertas para que disputen su primer torneo, a partir del 19 de abril.

En el marco por el Día de la Mujer, este logro es sumamente valioso y las chicas que se vienen preparando hace un año aproximadamente, están muy ansiosas por el inicio del torneo. Al igual que el equipo de fútbol masculino que ya comenzó a disputar partidos amistosos, de cara al campeonato.

“Esta semana viajamos a Rafaela después de un año de gestiones, porque en marzo del 2019 tuvimos la primera charla con las chicas y el 12 de abril fue la primera práctica en el club, concretamos oficialmente que son jugadoras de la Liga Rafaelina y van a jugar un torneo con seis equipos de Rafaela, primera división y reserva. Personalmente esto me emociona, es el logro más grande que voy a tener en la institución, porque somos el primer club en la ciudad y el departamento que tiene equipo femenino federado. Sólo resta pedir a la comunidad que nos acompañen, que confíe y nos apoye, nosotros todos los días hacemos un gran esfuerzo para sacar la institución del barrio adelante y queremos que el club nos identifique en el barrio”, cerró Aldo Ojeda en la entrevista.