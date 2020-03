Enviarán fondos para docentes de escuelas rurales

El Senador Michlig explicó que “atento al inicio del ciclo escolar y ya transcurrida la primera semana sin que el tema se haya solucionado, volvimos a insistir ante las autoridades provinciales. Finalmente en las últimas horas recibimos una comunicación del Ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig -que a instancia de lo dispuesto por el Gobernador Omar Perotti, se remitirán los fondos necesarios para que los Municipios y Comunas de las Escuelas Sedes contraten los remises para asegurar los traslados, en este comienzo del ciclo escolar 2020, (del mismo modo que se hacía el año anterior), no obstante se tratará de encontrar un sistema definitivo con un respaldo normativo adecuado”.

“Es imperioso que se solucione esta situación”

“Nosotros planteamos a principio de febrero –a través de sendos proyectos de comunicación- que era imperioso que se solucione esta situación a fin de llevar tranquilidad y previsibilidad a los docentes, alumnos y cooperadores con el objeto de concretar el desarrollo de los contenidos académicos, fortalecer la Educación Rural y mejorar la calidad educativa. Por lo pronto nos alienta que las autoridades nos hayan transmitido está decisión”.

“En el departamento San Cristóbal son más de 700 adolescentes que concurren a estos núcleos secundarios rurales y es elemental que el Gobierno asegure su continuidad y continué fortaleciendo la Educación Rural”, manifestó el Pte. del Bloque de Senadores de la UCR, Felipe Michlig.

Asegurar el traslado de los docentes

Por su parte el Diputado González recordó que “el objetivo es asegurar el traslado de los docentes hacia el lugar de trabajo, ya que muchos, por la distancia o carencia de medios de transporte, no podían viajar con medios de movilidad propio, o no tenían sistema de transporte público, o no les convenía contratar dicha movilidad por escasas horas cátedras.

En el caso del departamento San Cristóbal, dado su gran extensión, la distribución geográfica y densidad de población rural, las distancias y las distintas localidades (4 municipios y 28 Comunas) justifican holgadamente el pago del servicio de transporte a los docentes rurales, pues no existe servicio de transporte público en los horarios propios de la actividad escolar” reflejó el Diputado.