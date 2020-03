Sumate: Todos por Alina

La vida de Alina Heredia cambió en marzo del año pasado cuando tras un control de rutina, concretamente un Papanicolao le diagnosticaron cáncer. Tiene 31 años, es madre de dos hijos y el desafío de llevar adelante una enfermedad que insume muchos viajes, y tiempo. Hasta el momento, le practicaron tres cirugías, dos en Rosario y una en Santa Fe.

Los últimos resultados no fueron los esperados, es por eso que comenzara próximamente una serie de rayos en Paraná y quimioterapia en Santa Fe.

En noviembre del año pasado, entre familiares, amigos y la colaboración de Rauli Córdoba con One Sonido, llevaron adelante una peña en el Club Ferro Dho para recaudar fondos, porque los gastos son importantes.

Tras la noticia que debe continuar con el tratamiento, Alina está abocada a la organización de un nuevo evento para recaudar fondos. Sera el próximo sábado 14 de marzo.»Estoy esperando que la obra social autorice el tratamiento para comenzar. Sí, debo movilizarme yo hasta Santa Fe y allá me dan el hospedaje. Estamos viendo qué parte me cubre la obra social. Tengo que irme 6 semanas y tengo mi hija que tiene 2 años.Me sorprendió mucho la convocatoria de gente que llegó a la peña que hicimos en Barrio Dho. No esperábamos tanta gente. Cruzaba por las mesas y todos me daban aliento. No esperé tanto apoyo, pero fue muy lindo» comentó Alina.

El próximo sábado 14 de marzo en Picasso se realizará el segundo Festival Solidario para toda la familia en Picasso. Los artistas comenzarán a las 21 y se espera la presentación de Majuma, Los Hermanos Torres (Moisés Ville) El Eco de San Guillermo y Grupo La Sensación. Habrá servicio de buffet, comidas típicas y bebidas. «Agradezco a mi familia, a Rauli Córdoba y Gonzalo Caula que hacen posible que podamos realizar esta peña. Los músicos que son de afuera, valoramos muchísimo su participación» destacó Alina Heredia.

Finalmente, Alina aconsejó realizarse los controles ginecológicos para poder actuar rápidamente. La famosa frase de Tita Merello «Muchacha, hacete el papanicolau», nunca pasa de moda.A partir de los 25 años todas las mujeres deben realizarse periódicamente el Pap, la prueba permite detectar lesiones causadas por el virus del VPH (Virus del Papiloma Humano).