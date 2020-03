Cena a beneficio de la Casita del Niño

La cena se realizó el pasado sábado en el comedor del Club Racing. Asistieron alrededor de 70 personas que compartieron un buen momento y disfrutaron de una exquisita propuesta gastronómica.

Luciana Torres, Directora de la Casita del Niño comentó que «Es una noche diferente, surgió a través de una propuesta de un ex residente de San Cristóbal. Hay 70 personas. Una parte del beneficio le queda a la Casita del Niño, aun no definimos bien a que será destinado. Lo primordial es comprar leche que es lo que más necesitamos».

Por su parte, Oscar Romeno, otro de los organizadores de la cena, lleva unos días que visita la ciudad cabecera departamental. Actualmente reside en Esquel, Chubut.

Se fue de San Cristóbal hace 11 años. Es ortopedista y propietario de un negocio de ese rubro. Destina una parte de sus ganancias a hacer donaciones, es por eso que hizo lo propio en el hospital de San Cristóbal.

«Hace un año que regresé a San Cristóbal, en esa oportunidad estuvimos ayudando a la Escuela Palermo con el Banco de Útiles Escolares que tengo en Esquel, Chubut. Este año la ayuda será para la Casita del Niño. Cuando comenzamos a hablar con el padrino de la institución que es Fabio Abbá, surgió la idea de armar esta cena para homenajear a las mujeres. La idea es agasajar a todas las mujeres. Las queremos homenajear y decirles que estamos felices de haber llegado a este mundo a través de una mujer» comenzó Oscar.

Oscar Romeno y su esposa realizan donaciones en dos lugares, San Cristóbal y Esquel. Son los sitios donde vivó Oscar y donde residen actualmente. «Considero que devuelvo lo que a mí se me dio cuando yo era niño. En mi infancia mi madre no siempre tenía para comprar comida, o a veces para comprar un medicamento y el pueblo nunca me negó nada, al contrario, me ayudó. En el hospital siempre me dieron lo necesario, siempre algún vecino me invitaba un plato de comida. Mi madre me enseñó que con un libro debajo del brazo puedo llegar, yo siento que llegué porque estoy tranquilo, en paz y con trabajo. Me siento bien al devolver una parte de mis ganancias y la quiero devolver a mi comunidad donde descansan los restos de mi madre y en Esquel que es donde vivo actualmente. Mi madre se llamaba María La Cruz Guadalupe Romeno, fue lo único que yo tuve. Mi madre me educó, me enseñó que hay que ayudar» .