Copa Santa Fe: Se definieron los cruces de 8vos de final

Apasionante, con una gran cuota de adrenalina, como si ya no fuera bastante sufrir en los partidos. Y Centenario de Venado Tuerto y Alma Juniors de Esperanza se metieron en los playoffs, y Sportsmen Unidos de Rosario se quedó con el 1. Y se armaron los cruces de octavos de final. Tremendos duelos, que serán al mejor de tres los días 13, 20 y 27 de marzo. Servidos, señores, a disfrutar del resumen de la fecha de la Copa Santa Fe. La data y los cruces.

Para aplacar la ansiedad, primero lo primero, los cruces de octavos serán:

1 Sportsmen Unidos de Rosario vs. 16 Centenario de Venado Tuerto

2 Atlético Rafaela vs. 15 Alma Juniors de Esperanza

3 Firmat Football vs. 14 Brown de San Vicente

4 Argentino de Firmat vs. 13 El Tala de Rosario

5 Independiente de Chañar Ladeado vs. 12 Trebolense

6 Atlético Tostado (foto) vs. 11 Temperley de Rosario

7 Gimnasia de Santa Fe vs. 10 Racing de San Cristóbal

8 Náutico de Rosario vs. 9 Timbúes

Tras disputarse la jornada de cierre de la fase regular, en la zona A Sportsmen Unidos de Rosario le ganó a Ben Hur de Rafaela por 121 a 90 con 22 de Facundo Rodríguez y 15 de Jeremías Cardona (en el día de su cumpleaños 18) para quedarse con el primer lugar del grupo y a la postre también con la cima de la general. A la BH este resultado lo complicó a pesar de la soberbia tarea de Gonzalo Guzmán y sus 50 puntos y 14 rebotes, ya que Centenario de Venado Tuerto superó a Rivadavia Juniors de Santa Fe por 68 a 61 con 15 puntos y 13 recobres de Gonzalo Maggio y lo superó en la tabla para quedarse con el cuarto puesto y el pasaje a playoffs.

Racing superó a Cacu en Ceres por 92 a 59 con 27 y 16 rebotes de Roumec más 17 de Santillán mientras que en el local hizo 16 Zurvera.

En el otro choque de la noche en la zona A no había nada en juego, pero Independiente de Chañar Ladeado cumplió una buena tarea y derrotó a Unión de Totoras por 92 a 79 con 20 de Bruno Mártire y 20 de Luciano Ravera.

En la zona B el duelo que se robó la atracción se dirimió con victoria de Argentino de Firmat sobre Náutico por 88 a 80 para quedarse con el grupo. Alexandro Fermani fue determinante con 29 puntos y el debutante Lisandro Caraballo hizo 21, mientras que en la visita terminó con 20 Franco D’Angelo y con 18 Andrés Gómez.

Los rosarinos se quedaron con el segundo lugar de su zona al ganarle el desempate a Trebolense, que tuvo fecha libre, mientras que el cuarto puesto fue de Brown de San Vicente, que perdió en Esperanza ante Almagro por 85 a 76. En el dueño de casa hicieron 20 Matías Felcaro y Walter Lezcano, mientras que por la visita anotó 21 Genaro Priotti.

En el otro choque del viernes, Unión de San Guillermo ganó en Tostado frente a San Lorenzo (Peralta 16) por 75 a 70 con 24 de Andrés Miguel.

La zona C también tenía mucho interés ya que debían dirimirse puestos y un clasificado. El uno de la zona fue para Firmat, que derrotó en casa a Central San Javier por 105 a 86 con 20 y 10 rebotes de Lucio Varani y 18 de Osvaldo Thiessoz. En el perdedor anotó 30 unidades Facundo Dellavalle.

Atlético Tostado también ganó, pero fue segundo tras perder el desempate por los resultados registrados ante los firmatenses en la fase regular. El Verde festejó en Salto Grande ante Provincial por 97 a 59 con 22 de Sebastián Puebla. Germán Testi hizo 16 en el local.

Alma Juniors estaba libre y dependía de una victoria de Temperley ante Atlético Sastre para clasificar. Y se dio, llegó la ayudita rosarina. El Negro se impuso por 88 a 51 con 21 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias de Pablo Mécoli para ser tercero de su zona y dejó a la AKD (Yacono 13) sin playoffs.

En la zona D sólo había que chequear ubicaciones finales y el primer puesto se lo aseguró Atlético Rafaela al derrotar como visitante a Libertad de Villa Trinidad por 101 a 96 con 24 de Juan Cruz Bertero y 20 de Tadeo Mire, mientras que en el local anotó 28 con 10 rebotes Nicolás Monetti y 20 con 13 Rodrigo Traverza.

No pudo llegar a competir por el uno y quedó segundo Gimnasia de Santa Fe, que perdió en Elortondo ante Peñarol por 95 a 87. En el ganador hizo 26 Nicolás Galante y en la visita 26 Gonzalo Sabatini.

Timbúes le arrebató el tercer lugar a El Tala (libre) al derrotar en Venado Tuerto a Atenas por 85 a 75 con 24 de Julián Fernández y 21 de Nahuel Ledesma.

Con todos los clasificados claros y en el puesto de cada uno, se procedió a sacar los resultados de los elencos de la zona A (la que tenía 8 equipos y por ende 2 partidos más para cada conjunto) ante el colista Unión de Totoras y allí quedaron en igualdad de condiciones para comparar zonas y determinar los puestos entre los primeros (1, 2, 3 y 4), segundos (5, 6, 7 y 8), terceros (9, 10, 11 y 12) y cuartos (13, 14, 15 y 16).

Sportsmen se llevó el 1 por mejor diferencia de gol ante Atlético Rafaela, mientras que Firmat aventajó en récord a su archirrival Argentino para ser tercero de la general.

Así se fueron escalonando, con ventaja para Independiente de Chañar Ladeado sobre Atlético Tostado por diferencia de gol entre los segundos y de Timbúes sobre Racing entre los terceros.

Esta general se usará para ir confeccionando fase a fase los cruces de playoffs, siempre el mejor ubicado contra el peor en un reordenamiento.

La noche se cerró, las calculadoras se guardaron por un tiempo. Ahora hay que analizar rivales y pensar en lo que vendrá, que es un mano a mano eliminatorio, lo mejor del básquet, los playoffs.