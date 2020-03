Raúl  Lali Medina, "creemos que es un retroceso para el norte" el cierre de los Nodos

«Es una sensación amarga, fue un crecimiento progresivo el de los Nodos, fundamentalmente los de Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, con muchísimos trámites que allí se realizaban.

La gente y los medios de prensa pueden dar cuenta que cada vez que iban por alguna actividad, se veía la cantidad de gente a diario concurrían a realizar sus trámites, trámites que antes no se realizaban acá y que había que viajar a Santa Fe» comentó el ex funcionario.

«No está claro si habrá que seguir viajando a Santa Fe o se redistribuirán dentro del municipio o donde, creemos que es un retroceso para el norte y para la comunidad no contar con personas del norte que puedan gestionar porque realmente desde el sur de la provincia son pocas las personas que pueden conocer nuestro norte, entender su dinámica y funcionamiento y dar respuesta» afirmó.

Luego agregó: « Son ejemplos muy concretos, en estos días se está entregando en el departamento General Obligado la Tarjeta Alimentar y tienen que venir todos a Reconquista o a Florencia a retirar, ni siquiera se deriva a cada lugar las tarjetas con un criterio de descentralización y encima por una cuestión partidaria que también es lamentable que no se respete la institucionalidad en la democracia. Se termina dando este cierre de los nodos que generó una época en cuanto a la descentralización y la cercanía, no solo con la presencia del gobernador y sus ministros sino para los tramites que a diario se realizaban». Para finalizar Medina prometió que "en poco tiempo estará enviando una síntesis de los trámites para que la gente pueda tener una dimensión. La comunidad, como lo viene manifestando, está totalmente en desacuerdo con estas medidas de ajuste, que se suman a la no renovación de contratos en el Registro Civil. Lamentamos que los gremios no pongan énfasis en esto para defender a sus afiliados y en esta situación tan compleja laboral, debieran estar a la altura de las circunstancias".