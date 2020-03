Lifschitz promoverá acuerdo con oficialismo para tratar ley de Necesidad Pública

Giro copernicano en la política provincial: el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, anunció este miércoles por la tarde, en un comunicado difundido en sus redes sociales, que promoverá el debate por la Ley de Necesidad Pública, después del reclamo público que hizo Pablo Javkin en nombre de los intendentes y presidentes comunales del Frente Progresista.

El ex gobernador dividió su anuncio en cuatro puntos. Primero confirmó su “voluntad de diálogo” al explicar que decidió convocar a la cámara a sesionar este jueves, aun cuando eso no estaba previsto, “con el objetivo de darle ingreso a la media sanción del Senado y habilitar su tratamiento sin más demoras”.

Luego avisó que convocará a la Comisión de Labor Parlamentaria de Diputados “para que sesione de manera permanente desde el jueves 12 en adelante, a los efectos de lograr un proyecto de consenso que contemple las posiciones de los distintos bloques, en el menor tiempo posible”. Un cambio de postura radical luego del rechazo del primer proyecto de emergencia a fines de diciembre.

En tercer lugar, avisó que va a proponer que este jueves “se apruebe un pedido de preferencia para el tratamiento del proyecto en la próxima sesión, solicitando que el mismo se gire sólo a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, a los efectos de darle un trámite expeditivo”. Otro giro de 180 grados, teniendo en cuenta que esta misma semana los diputados del Frente Progresista habían dicho que necesitaban un mes –como el Senado– para estudiar el proyecto oficial que tiene media sanción.

Por último, Lifschitz anunció que convocará “a todos los actores políticos de la provincia, del gobierno y de la oposición, a evitar expresiones que condicionen el libre juego de la democracia, descalificaciones o agravios personales o políticos, que en nada contribuyen a generar ambientes propicios para el diálogo y el consenso”. Una respuesta a los ministros Esteban Borgonovo y Rubén Michlig que esta semana lo trataron de “mezquino” por dilatar el debate en torno a la Ley de Necesidad Pública.

El cambio de postura del ex gobernador obedece, en parte, a las declaraciones que había hecho horas antes el intendente Javkin. En nombre de sus colegas del Frente Progresista, el rosarino se había lamentado por el estancamiento del debate legislativo: “No puede ser que no encontremos acuerdos en una provincia donde siempre los encontramos. La peor señal que la política le puede dar a la gente es que sea incapaz de lograrlos”.

Javkin no se quedó ahí sino que dirigió un mensaje claro hacia Lifschitz y hacia los diputados del Frente: “La oposición debe entender este momento, me parece irresponsable que los diputados opositores (del Frente Progresista) digan que los ingresos van a crecer por la coparticipación. Eso no va a suceder y no se puede plantear. Es imprescindible el endeudamiento externo”.

“Vocación de diálogo”

A principios de febrero, luego del rechazo del primer proyecto de emergencia, el gobierno envió a las cámaras la Ley de Necesidad Pública por la cual se declara la emergencia, hasta fin de año, en seis áreas del Estado: social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad. El último jueves tuvo media sanción del Senado, pero solo con los votos del PJ, ya que dos senadores de la UCR se abstuvieron y otros cuatro votaron en contra.

Cuando parecía que las negociaciones en la Cámara de Diputados se iban a dilatar hasta el infinito, el llamado de atención de Javkin modificó el panorama y el propio Lifschitz decidió dejar de lado el perfil bajo que había asumido en los primeros meses de gestión de su sucesor Omar Perotti.

En el comunicado divulgado este miércoles, el presidente de la Cámara baja recordó que en enero “hubo una ronda de diálogo del gobierno con todos los partidos políticos con representación parlamentaria” y que allí “la mayoría de los partidos de la oposición manifestamos nuestra predisposición a reconsiderar el proyecto, para lo cual solicitábamos que la nueva ley se desglosara en varias iniciativas según los distintos temas y además que ingresara por la Cámara de Diputados. Ninguno de los pedidos fueron atendidos”.

“Casi un mes después de su ingreso –continúa el texto de Lifschitz–, la Cámara de Senadores le dio media sanción sólo con los votos del oficialismo. Fracasaron hasta ahí los intentos de senadores oficialistas y de la oposición de encontrar un acuerdo con el gobierno que permitiera una votación unánime”.

El ex mandatario provincial no hizo alusión al pedido expreso de Javkin, sino que explicó su cambio de postura “ratificando una vez más nuestra vocación de diálogo y predisposición favorable para buscar acuerdos que sean respetuosos de las distintas visiones políticas que caracterizan a esta cámara”.

Así las cosas, en lugar de dilatar su tratamiento, el bloque mayoritario del Frente Progresista promoverá un debate rápido en la Cámara de Diputados para votar, en la sesión siguiente a la de este jueves, un texto que seguramente tendrá cambios respecto de la media sanción del Senado. Quedará en la decisión de Perotti aceptar esas modificaciones o insistir con su proyecto original, pero ese es otro capítulo de la novela.

El texto completo del comunicado de Lifschitz

SOBRE LA LEY DE NECESIDAD PÚBLICA

El proyecto original llamado “Ley de Emergencia” presentado por el Gobierno a fines del año pasado fue rechazado por amplia mayoría de votos en la Cámara de Diputados en su sesión de día 30 de diciembre.

A pesar de la urgencia que, presuntamente tenía el tema, 39 días después, el 7 de febrero, el proyecto fue nuevamente presentado por la Cámara de Senadores, bajo el título de “Ley de Necesidad Pública” con un contenido muy similar al proyecto original.

Entre tanto hubo una ronda de diálogo del Gobierno con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En los mismos, la mayoría de los partidos de la oposición manifestamos nuestra predisposición a reconsiderar el proyecto, para lo cual solicitábamos que la nueva ley se desglosara en varias iniciativas según los distintos temas y además que ingresara por la Cámara de Diputados. Ninguno de los pedidos fueron atendidos.

Casi un mes después de su ingreso, la Cámara de Senadores le dio media sanción, sólo con los votos del oficialismo. Fracasaron hasta ahí los intentos de senadores oficialistas y de la oposición de encontrar un acuerdo con el Gobierno que permitiera una votación unánime.

Considerando esos antecedentes y ratificando una vez más nuestra vocación de diálogo y predisposición favorable para buscar acuerdos que sean respetuosos de las distintas visiones políticas que caracterizan a esta Cámara, he tomado las siguientes decisiones:

1) Convocar a sesión de la Cámara para el día de mañana, cosa que no estaba prevista, con el objetivo de darle ingreso a la media sanción del Senado y habilitar su tratamiento, sin más demoras.

2) Convocar a la Comisión de Labor Parlamentaria para que sesione de manera permanente desde el jueves 12 en adelante, a los efectos de lograr un proyecto de consenso que contemple las posiciones de los distintos bloques, en el menor tiempo posible.

3) Proponer que se apruebe un pedido de preferencia para el tratamiento del proyecto en la próxima sesión, solicitando que el mismo se gire sólo a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a los efectos de darle un trámite expeditivo.

4) Convocar a todos los actores políticos de la provincia, del gobierno y de la oposición a evitar expresiones que condicionen el libre juego de la democracia, descalificaciones o agravios personales o políticos, que en nada contribuyen a generar ambientes propicios para el diálogo y el consenso.

Fuente: elciudadanoweb.com