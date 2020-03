Entrega de F.A.E en San Guillermo

En el día de ayer en la Sala de conferencia de la Municipalidad se realizó la primera reunión de FAE (Fondo de Asistencia Educativa) en la cual asistieron los siguientes establecimientos educativos:

Escuela Provincial N°878 “Campo Mottura”

Escuela Provincial N°920 “Campo Theiler”

Escuela Provincial N°1037 “Campo Minetti”

Escuela Provincial N°852

Escuela Provincial N°6041

Escuela Educación Especial N°1091

Jardín de Infantes Nucleados N°8203

E.E.M.P.A. N°1093

Escuela Técnica N°492

El FAE tiene como finalidad asegurar el mantenimiento, ampliación y construcción de todos los edificios escolares de propiedad provincial, municipal o comunal cuya ejecución no lleve a cabo el Poder Ejecutivo por intermedio de los organismos correspondientes y contribuir al equipamiento de las escuelas ubicadas en su jurisdicción.

Los Fondos deben destinarse a reparaciones, ampliaciones o construcciones en edificios escolares, teniendo en cuenta el siguiente orden:

1- Servicios Sanitarios: Provisión de agua, Baños, refacciones y construcciones;

2- Techos, pisos y paredes. Refacciones. Cambios en casos excepcionales;

3- Pintura;

4- Tapiales y cercos;

5- Ampliaciones y construcciones. Estudio de necesidades con proyección del crecimiento de la matrícula escolar (5 y 10 años) Construcciones de uso común, comedores, canchas de deportes, etc.

6-Horas hombres, materiales de construcción, elementos tecnológicos o cualquier elemento que sea requerido para mejorar la infraestructura escolar. No pueden imputarse al Fondo de Asistencia Educativa:

a.- Sueldos o remuneraciones: porteros, bibliotecarios,

docentes y asistentes escolares;

b.- Alimentos;

c.- Vestuarios y Calzados;

d.- Demostraciones y Homenajes;

e.- Pasajes y Viáticos; El plan de obras a realizar debe

adjuntarse al Acta en el que fuera aprobado