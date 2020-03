El tren solidario pasó por San Cristóbal

El pasado miércoles por la mañana, arribó a la ciudad el tren solidario con gran cantidad de donaciones como alimentos no perecederos, ropa y útiles escolares para instituciones locales.

Por intermedio de gestiones de la Juventud Nacional de la Unión Ferroviaria, instituciones como Casa del Niño, Centro de Acción Familiar, escuelas de los barrios Rivadavia, José Dho, Pellegrini, entre otras, y comedores de barrio Palermo y municipales se vieron beneficiados. Representantes de cada una, personal ferroviario, autoridades y vecinos estuvieron participando del acto frente al ferrocarril.

Quien estuvo liderando dicho acto fue Sergio Sasia, el Secretario General de la Unión Ferroviaria junto con sus colaboradores e integrantes de la Juventud Nacional, a cargo de su hijo Sergio Luciano Sasia.

El actual secretario general es sancristobalense y reside en Buenos Aires, por eso, durante su paso por la ciudad muchas personas se acercaron a saludarlo y recordó épocas pasadas.

En cuanto a la acción solidaria que llevaron a cabo, Sergio expresó que sentía mucha emoción y felicitó a los jóvenes por logran la colecta y la posterior donación.

“La juventud nacional de la Unión Ferroviaria ha tomado una responsabilidad enorme, no sólo acompañándome en la conducción sino, también, extendiendo ese brazo solidario a los que más necesitan. Es emocionante ver a la juventud en esa línea, con ese compromiso y poder llegar a distintos lugares del país, en una Argentina que no la está pasando bien, en una Argentina que hay hambre, pobreza y estas cosas quizás las tendría que hacer la política. Hoy estamos para colaborar y solidarizarnos con todos y todas, en lo que podamos aportar nuestro granito de arena y seguiremos trabajando”.

Entre las personas que se acercaron a recibir al tren solidario que hizo una parada en la ciudad y, luego, siguió su recorrido, fueron los representantes de todas las instituciones beneficiadas y los niños de que concurren a algunas de ellas. Cada uno agradeció este gesto, valorando la solidaridad y explicando que es sumamente bien recibida la colecta.

“Para nosotros significa sorpresa, porque no sabíamos que esto estaba funcionando así y esperamos el tren con muchas ansias y mucha emoción. Ver esta cantidad de donaciones, no solamente para nosotros, hay un montón de instituciones muy importantes, y nosotras estar a la altura que somos tan chiquitos y que recién arrancamos es un orgullo enorme y viene muy bien”, indició Pamela Brillada del merendero Niños Felices de barrio Palermo, muy contenta y agradecida por las donaciones al igual que los demás presentes.

Por otro lado, Sasia confirmó que están avanzadas las gestiones para concretar la firma de las prácticas profesionalizantes entre el ferrocarril Belgrano Cargas y la escuela Nº 474 Tambor de Tacuarí. Una vez finalizado el acto, se acercó al establecimiento y se reunió con directivos para tratar este importante tema. Además, estuvo recorriendo el taller de reparación de vagones y observando el desarrollo de nuevas obras.

“Llegar a mi ciudad donde me vio crecer me emociona, dos donaciones van a los colegios donde yo fui la escuela Pellegrini y la escuela Rivadavia y eso es un plus adicional. También, vamos a recorrer el taller, porque hay posibilidades concretas de seguir invirtiendo en el sector ferroviario desde las empresas que van a generar empleo”.