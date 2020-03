CORONAVIRUS: Silvana Torres confirmó que hay 15 Familias aisladas en Ceres 

Los equipos de médicos están trabajando para asistir a esas familias que por el momento deberán cumplir la cuarentena en sus casas, ya que un miembro de esa familia mantuvo un contacto con un posible infectado.

Selva

Por el caso sospechoso de Coronavirus en Selva, la junta de defensa civil local amplió el protocolo determinado el día viernes,y PROHIBE la apertura de comedores, bares y otros lugares que congreguen gente.

Esa determinación amplia lo determinado el viernes que solicitaba solo 50 personas por lugar.

Ademas la policía estará facultada a terminar con cualquier reunión que este desarrollándose con gente.

Se pide a la población no circular en caso de o ser necesario y se auto aísle, hasta tanto haya datos concretos del alcance del coronavirus en esta ciudad.

En Selva, ya la ciudad quedó sitiada y hay fuertes controles en ruta.

Disposición de la Policía de Selva

Disposición del Sr Sub Jefe de Policía, tienen 20 minutos todos los puestos de control que se encuentren sobre rutas que conduzcan a la ciudad de Selva, se RESTRINGE EL PASO a toda personal. NO SE DEBE PERMITIR EL INGRESO Y EGRESO HACIA LA CIUDAD DE SELVA. A PARTIR DE HORA ACTUAL. Supervisor de Zona de Palo Negro debe implementar las medidas necesarias para cumplirse esta restricción. Únicamente deben pasar los camiones pero no deben detenerse en la estación de servicio, los conductores de automóviles que lo hagan hacia el norte deben regresar a selva. recomendar a la población que permanezcan en sus domicilios.