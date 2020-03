El joven de 15 años falleció el día 2 de marzo en el hospital local y se generaron muchas dudas en torno a las causas de su deceso.

Por este lamentable hecho se encuentra detenido un joven de 17 años en Rafaela, también oriundo de San Cristóbal, imputado por homicidio culposo.

Para que la muerte de Santiago no sea un caso más y que el/los responsable/s reciban una condena a la altura de las circunstancias, su familia y sus amigos decidieron realizar una marcha por las calles de la ciudad el pasado jueves por la noche.

Junto a ellos se sumaron muchísimos vecinos que se reunieron en el playón y se movilizaron hasta Caseros y Alvear con carteles con fotos de Santi, pancartas, velas y tambores.

Frente a todos, y con la canción favorita de Santi sonando por los parlantes, quien tomó el micrófono para hablar fue Yanina Demichelis, su madre. Sus palabras generaron dolor y muchas personas no pudieron evitar llorar al escucharla y al recordar a Santi.

«En el nombre de Santi hoy quiero justicia. Yo quiero que hoy estemos todos de pie, porque esta mamá que está acá está de pie traspasada por el dolor, pero juntos tenemos que luchar para que esto no pase más. Basta de injusticia. Yo perdí a mi hijo, voy por todo, estoy de pie, nada me va a tumbar, yo solamente quiero saber qué pasó con Santi».

Frente a todos los familiares, amigos y vecinos visiblemente conmovidos, Yanina agradeció el acompañamiento y el apoyo en la marcha y no paró de repetir la palabra justicia con la firme convicción de reclamar que se esclarezca la muerte de su amado hijo Santiago.

«En memoria de mi hijo les agradezco muchísimo que estén acá. Mi hijo era hermoso, noble, sensible, carismático. No sé qué pasó con Santi y ninguna mamá tiene que pasar por lo que yo pasé. Vamos en busca de la verdad, todos queremos la verdad, yo quiero saber qué pasó con mi hijo, sólo quiero justicia por mi hijo Santi».

Además de las palabras de su madre, los amigos de Santi cantaron en honor a él y expresaron frases muy fuertes como «un hermano se nos fue», «acá te extrañamos» y «estamos rapeando para vos».

Ahora será el momento que actué la tan aclamada justicia y que Santi pueda descansar en paz.