Atención!!!. No hay ningún caso de Coronavirus en San Cristóbal 

En la mañana de hoy comenzó a circular una fake news, donde se confirmaba el primer caso de Coronavirus en la cabecera departamental, cosa que alarmó y que rápidamente fue desmentida. “En el hospital aún no hemos hecho ningún hisopado para cotejar el posible virus en la ciudad, y desde el Ministerio nos dicen que no hay ningún sancristobalense que se haya presentado en otro elector de salud de la provincia que haya dado positivo, no sabemos de donde salen estas informaciones”, expresó Pablo Obatta Director del Hospital llevando un poco de tranquilidad