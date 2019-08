Nuevos aires, para la historia ferroviaria de San Cristóbal

Franco Vissani comparte en sus redes sociales un material muy valioso acerca de la historia ferroviaria que transcurrió y se sigue construyendo en la ciudad cabecera departamental. Asegura que “La historia ferroviaria de San Cristóbal, es también historia mundial y no puede ser ignorada” y con esa premisa es que descubre y redescubre la rica historia que debemos transmitir.

El diálogo que mantuvimos con Vissani es una introducción a una serie de notas que difundiremos en próximas ediciones.

Sos sancristobalense?

Soy sancristobalense, me crie entre visitas a talleres a las que me llevaba mi padre, Joaquín, y el benefactor pasar diario de los trenes. Todo esto, me llevó a que si bien yo no fui un ferroviario, mi vida quede ligada al ferrocarril, su contexto, sus proezas y sus lugares. El tema siempre me generó mucha pasión y curiosidad, siempre lo llevé conmigo. El ferrocarril despertó en mí una fascinación muy profunda. Amén de la historia que “se conoce”, siempre me gustó la idea de poder ahondar en el tema, y aportar con información fresca -no de años- sino de rigor para enriquecerla. Residí en dicha localidad hasta los 17 años, trasladándome a la ciudad de Santa Fe, para estudiar Licenciatura en Comunicación Visual, lo cual fue un gran motor con el que aprendí a potenciar el criterio científico de análisis y representación gráfica.

¿Por qué la necesidad de comenzar con esta investigación?

Fuentes locales aportaron desde siempre información muy valiosa, pero pensé que se podía ir más allá. Quería saber más. Me di cuenta, que podía enriquecer la historia investigando de forma más profunda, incluso buscando fuera de San Cristóbal, durante años logré conseguir -documentos de todo tipo-, y no podían quedar ocultos. Es por eso que decidí registrar e ilustrar la historia del ferrocarril en San Cristóbal de forma inédita y con gran respaldo documental, comenzando a escribir y en muchos casos “reconstruir” a partir del análisis de fotografías diversas, y cianotipos de 1892, joyas que registraron el inicio.

¿Cuántos meses hace que comenzaste a investigar?

No hay una fecha de inicio. Con el pasar de los años, la sucesión de vivencias, documentos oficiales, cruce de datos, y unas cuantas horas de relevamientos surge la iniciativa de dejarlo registrado, sobre todo para complementar lo existente y darle énfasis. Primeramente, quise aprender más del contexto local de forma personal, pero luego me di cuenta que podía compartirlo, muy motivado también, por el apoyo incondicional de mi familia, que me lleva a continuar con esta inquietud.

¿Cuáles son los temas e investigaciones que tenes en marcha?

Está en marcha la redacción de la “Historia del ferrocarril en San Cristóbal”, de manera profunda y detallada. Los temas son casi inmensos, actualmente estoy estudiando toda la evolución de la infraestructura ferroviaria, desde los comienzos -1887- al presente, que gracias al respaldo del material técnico otorgado por diversos organismos e incluso archivos privados, se está haciendo posible. En medio de todo, estoy reconstruyendo mediante la ilustración, la evolución de muchos edificios que ya no están y que contribuyeron a esta historia, por supuesto tarea de reconstrucción histórica-patrimonial, con la idea de preservar gráficamente dependencias que fueron los cimientos del ferrocarril que todos conocemos. Una de las tantas cosas que he podido comprobar de forma inédita, y gracias al análisis que me exige este trabajo, es que San Cristóbal, fue poseedora -en su predio central- de tres estaciones, y no de dos como se creía hasta la actualidad, van despertando nuevos horizontes de esta historia, es realmente interesante, a la misma vez, ver como todo ello se relacionaba por ejemplo con el contexto mundial que imperaba. Por otro lado, ramales perdidos en el tiempo, que formaron parte de la historia y han pasado desapercibidos.

¿Cual es el objetivo final de esta investigación?

El objetivo es promover información fresca y profunda tanto textual como visual -de rigor científico- fundamentada en documentos y fuentes oficiales. La intención es que algún día, todo esto, tome forma de libro para dejar una posta a generaciones venideras que puedan consultar esta información y sus fuentes, busco abrazar estos saberes para que no se pierdan para siempre. La historia ferroviaria de San Cristóbal, es también historia mundial y no puede ser ignorada.